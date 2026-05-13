Senegal - Irak maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Afrika ve Asya takımlarının karşı karşıya geleceği en dikkat çekici maçlardan biri de dahil olmak üzere, uluslararası futbolun en üst düzeyini sahneye çıkaracak. Bu maçta Senegal, 26 Haziran’da Toronto’daki BMO Field’da Irak ile karşılaşacak.

Toronto'nun turnuva boyunca en yoğun ev sahibi şehirlerden biri olması bekleniyor, bu da turnuva yaklaştıkça BMO Field'daki Dünya Kupası biletlerine olan talebin hızla artabileceği anlamına geliyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri ve stadyum detayları dahil olmak üzere Senegal - Irak maçı biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Senegal - Irak maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 26 Haziran 2026 - 19:00 Senegal - Irak BMO Field, Toronto Bilet

Senegal 2026 Dünya Kupası maçları

Teranga Aslanları'nı Grup I'deki mücadelelerinde takip edin.

Tarih Maç Mekan ve Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Fransa - Senegal MetLife Stadyumu East Rutherford, NJ, ABD Bilet 22 Haziran 2026 Norveç - Senegal MetLife Stadyumu East Rutherford, NJ, ABD Bilet 26 Haziran 2026 Senegal - Irak BMO Field, Toronto, Kanada Bilet

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran 2026 Irak - Norveç Gillette Stadyumu (Boston/Foxborough, ABD) Bilet 22 Haziran 2026 Fransa - Irak Lincoln Financial Field (Philadelphia, ABD) Bilet 26 Haziran 2026 Senegal - Irak BMO Field (Toronto, Kanada) Bilet

Senegal - Irak maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal - Irak maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

FIFA’nın resmi bilet satışları: FIFA, turnuva öncesinde kuralamalar ve “ilk gelen alır” esasına dayalı satış dönemleri de dahil olmak üzere, bilet stokunu aşamalı olarak satışa sunar.

FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi bilet değişim platformu üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk bulmanın alternatif bir yolu olmaya devam etmektedir.

Ağırlama paketleri: Premium paketler arasında lüks koltuklar, VIP erişimi, kaliteli yemek deneyimleri ve maç günü özel ağırlama hizmetleri yer almaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin tamamının dijital olması ve FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması üzerinden teslim edilmesi beklenmektedir.

En ucuz Senegal - Irak maç biletlerini arayan taraftarların, turnuva yaklaştıkça yeniden satış talebinin artmasından önce erken satın almaları önerilir.

Senegal - Irak maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının talebe, koltuk kategorisine ve turnuva aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması maçları, özellikle erken bilet satışlarını ve alt kategori koltukları hedefleyen taraftarlar için FIFA Dünya Kupası'nı canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolları arasında yer almaktadır.

Senegal - Irak maçının en ucuz biletlerinin, koltuk konumuna ve ikinci el piyasa talebine bağlı olarak şu anda yaklaşık 70 ila 150 dolar arasında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En düşük bilet fiyatlarını arayan taraftarlar, talep durumuna bağlı olarak yeniden satış fiyatlarının hızla değişebileceğinden, biletlerin mevcut olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelidir.

BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Senegal - Irak maçı, Kanada'nın en tanınmış futbol sahalarından biri ve Toronto FC'nin ev sahipliği yaptığı Toronto'daki BMO Field'da oynanacak.

Toronto şehir merkezine yakın bir konumda bulunan BMO Field, önemli uluslararası futbol maçlarına, MLS karşılaşmalarına ve küresel spor etkinliklerine ev sahipliği yapmış olup, 2026 FIFA Dünya Kupası için kilit bir stadyumdur.

Stadyumun, turnuvaya özel genişletme çalışmalarının ardından Dünya Kupası sırasında 45.000'den fazla taraftarı ağırlaması beklenmektedir.

Hem Senegal hem de Irak'tan çok sayıda tutkulu taraftarın gelmesi beklendiğinden, BMO Field'daki atmosfer grup aşamasının en coşkulu atmosferlerinden biri haline gelebilir.