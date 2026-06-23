Senegal - Irak 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Senegal - Irak: Maç detayları

Senegal - Irak maçı 26 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 GMT ve 15:00 EST'de başlayacak.

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Senegal - Irak: Maç bağlamı

Ontario'da oynanacak bu karşılaşma, her iki Grup I takımı da 2. maç gününde yaşadıkları yoğun mücadelelerin ardından kampanyalarını kurtarmaya çalışırken büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini ciddi şekilde altüst eden ikinci tur maçlarının ardından – Senegal, Norveç'e karşı 3-2 biten zorlu ve heyecan verici bir maçta cesurca mücadele etse de sonuçta mağlup olurken, Irak ise etkili bir Fransa takımına karşı 3-0'lık ağır bir yenilgiye uğrayarak hayal kırıklığına uğradı – Toronto Stadyumu'nda (BMO Field) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu zorlu karşılaşmalardan sonra taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Kanada’ya gidiyor.

Senegal'in teknik direktörü Pape Thiaw, takımının defansif konsantrasyonunu ve golcü verimliliğini yeniden kazanmasını sağlamalı ve sert taktik disiplinini kullanarak grubun ikinci eleme pozisyonunu garantilemelidir. Teranga Aslanları, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece disiplinli Asya savunma hattını aşmak için dinamik hücum odak noktalarına ve tehlikeli geçiş oyunlarına güvenecek. Karşılarında ise Graham Arnold’un yönettiği, yapısal olarak sağlam ve her şeyi ortaya koyan bir Irak takımı duruyor. Üst düzey fiziksel özelliklere ve korkusuz bir mücadele ruhuna sahip bir kadroya sahip olan Mezopotamya Aslanları, maksimum baskı altında kusursuz disiplin gerektiren durumlarda parlayan inatçı bir oyun planına ve ölümcül bir kontra atak gücüne sahip.

Son teknoloji Toronto Stadyumu’nda sahnelenecek bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı niteliğinde olacak. Her iki taraf da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Senegal, bu maçı Thiaw’ın demir gibi liderliği altında gemiyi dengeleme ve otomatik eleme hakkını garantileme için ideal bir fırsat olarak görecek; Irak ise korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürmek, 2. maç günündeki savunma hatalarını ortadan kaldırmak ve rakiplerini geçmek için hayati önem taşıyan tam puanlı bir sonuç elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşirken, 32’li turda yerini garantilemenin önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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Her iki takım da 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Norveç 3–2 Senegal

Thiaw’ın takımı, Norveç’in kusursuz hücum performansı karşısında savunmada zor anlar yaşadı ve 3–2’lik zorlu bir mağlubiyet aldı. Grupta varlığını hissettirmek isteyen Teranga Aslanları, maça savunma istikrarı arayışıyla başladı ancak akıcı bir Avrupa presine karşı taktiksel düzenini korumakta zorlandı.

Senegal'in oyun düzeni, ilk yarının sonlarında Marcus Holmgren Pedersen'in 43. dakikada attığı acı verici açılış golüyle bozuldu ve bu gol, rakibe ivme kazandırdı. Thiaw'ın takımı, ikinci yarıya hızlı bir tepki vermek için sağlam fiziksel yapısına güvendi, ancak Erling Haaland'ın 48. ve 58. dakikalarda arka arkaya attığı iki gol, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. 53. dakikada ve ikinci yarının uzatma dakikalarının sonlarında (90+3') etkili gollerle cevap veren Ismaïla Sarr'ın öncülüğünde cesur bir geri dönüşe imza atmasına rağmen, Senegal son düdük çalınana kadar Norveç savunmasını tamamen aşamadı ve son maç gününde eleme şansını korumak için savunmaya çekilmek zorunda kaldı.

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Fransa 3–0 Irak

Arnold'un takımı, Philadelphia Stadyumu'nda son derece sinir bozucu bir performans sergiledi ve kalesini gole kapatamadı; üstün oynayan Fransa takımı ise 3–0'lık net bir galibiyetle rahat bir şekilde rakibini geride bıraktı. Team Melli, skor tabelasının kontrolünü neredeyse anında kaybetti; süperstar forvet Kylian Mbappé'nin 14. dakikada attığı net golle savunma hatları erken çöktü.

İkinci yarı başlar başlamaz, Irak'ın savunma düzeni daha da zorlu bir engelle karşı karşıya kaldı. Fransa'nın sağlam yapısal organizasyonu sahayı tamamen ele geçirdi; bu sayede Mbappé 54. dakikada ikinci golünü attı, ardından Ousmane Dembélé 66. dakikada attığı golle son darbeyi vurdu. İkinci yarıda aşılması zor bir engelle karşı karşıya kalan Irak'ın orta sahası, geçiş yollarını kesmekte ya da üst düzey orta saha oyuncularını etkisiz hale getirmekte zorlandı. Arnold'un takımı, kalan dakikaları derin bir savunma kabuğunda geçirmek zorunda kaldı; bu da onları puansız bıraktı ve Dünya Kupası yolculuğunu sürdürebilmek için 3. maç gününü mutlak bir galibiyet zorunluluğuna dönüştürdü.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Senegal (Pape Thiaw)

Thiaw, turnuva boyunca Teranga Aslanları’nın zaman zaman çok tehditkar görünmesini sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve akıcı hücum seçeneklerinin sağladığı mükemmel geçiş oyunu, Senegal’in dünya sahnesinde maçları kontrol etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Thiaw, topu verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam konsantrasyonunu sürdürmesini sağlamalıdır. Bir önceki maçta, Senegal’in agresif hücum düzeni, beklerin son üçte bir sahaya derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu da 3–2’lik zorlu bir yenilgiye yol açmıştı. Arnold yönetiminde etkileyici bir fiziksel ve atletik yapıya sahip Irak karşısında, topu geçiş sırasında kolayca kaybetmek ölümcül olacaktır. Thiaw’ın yapacağı temel ayarlama, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle de orta saha oyuncularından, merkezi yarı alanları kapatmak ve Asyalı kontratak oyuncularının stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

Irak (Graham Arnold)

Arnold, takımlarını tanımlayan pragmatik şablonu tamamen ortadan kaldırmak zorunda değil; ancak Fransa’ya karşı alınan zorlu 3–0 mağlubiyetin ardından, 3. Maç Günü’nde takımın topu nasıl kontrol edip ilerlettiği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerekiyor. Temel savunma yapısı ve orta saha’daki fiziksel varlık hâlâ güvenilir varlıklar olsa da, Mezopotamya Aslanları yapısal disiplini kaybetmeden çok daha dikey bir aciliyet sergilemelidir.

Senegal’in agresif yüksek blok karşısında, tamamen yatay kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Arnold’un taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve deneyimli orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. Irak atağa çıktığında, Senegal’in ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat koridorlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Senegal savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt yapısını parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, kilit oyun kurucuların yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve hücumun orta saha trafiğinde tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Senegal takım haberleri

Thiaw’ın Toronto Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, Norveç ile oynanan beş gollü zorlu mücadelenin ardından, takımının savunma geçişlerini düzeltirken aynı zamanda yıldız oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. Batı Afrikalılar için şanslı olan ise, 2. Maç Günü’nden yeni sakatlık endişeleri veya cezalı oyuncu sorunları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Thiaw’a seçim yapabileceği oldukça rekabetçi bir kadro bırakmıştır.

Senegal, kendini kanıtlamış 4-3-3 taktik düzeni etrafında bir oyun kuracak. Kaleci Édouard Mendy, zorlu bir maçın ardından savunma hattından çok daha iyi koruma bekleyerek kaleyi koruyacak. Stoperler Moussa Niakhaté ve tecrübeli kaptan Kalidou Koulibaly, savunma ortaklığını sürdürecek; sol kanatta El Hadji Diouf, sağ kanatta ise Krépin Diatta yer alacak.

Orta saha dizilişi, savunma dengesini sağlamak amacıyla bir önceki maçtaki haliyle korunacak. Idrissa Gueye, orta sahada ana bağlantı noktası olarak görev alacak; Lamine Camara ve Pape Gueye ise fiziksel güç ve geçişlerdeki istikrarı sağlamak üzere onun iki yanında yer alacak. Forvet hattında ise üçlü hücum grubu hâlâ son derece tehlikeli. Nicolas Jackson, orta hücum kanallarını yönetmek üzere forvet hattına güvenle liderlik edecek; sol kanatta dünya çapında bir ikon olan Sadio Mané, sağ kanatta ise takımın kıl payı yenilgisine rağmen iki gol atarak etkili bir performans sergileyen ve formda olan Ismaïla Sarr yer alacak.

Irak takım haberleri

Arnold, Fransa’ya karşı aldığı 3-0’lık ağır yenilgiden sonra takımını toparlamaya hazırlarken yoğun bir taktiksel seçim bulmacasıyla karşı karşıya. Mezopotamya Aslanları ile ilgili en çok konuşulan konu, 2. maç gününde derin bir savunma hattına hapsedildikten sonra savunma güvenini yeniden tesis etmek ve hücumda çok daha akıcı bir oyun kurmak. Disiplin konusunda ise Arnold’a büyük bir destek geliyor; Irak, hiçbir oyuncunun cezalı olmaması sayesinde tamamen formda bir kadroya sahip.

Irak’ın temel yapısı, oldukça sağlam ve kompakt bir 4-5-1 dizilişi etrafında şekillenecek. Savunmada, stoperler Ali Hashim ve Zaid Tahseen orta hattın belkemiğini oluşturacak; sol kanatta Merchas Doski, sağ kanatta ise Hüseyin Ali yer alacak. Göze çarpan kaleci Ahmed Basil, kalede yerini koruyor ve etkileyici bir geri dönüş performansı sergilemeyi hedefliyor.

Orta saha birimi, orta alanları sıkıştırarak Senegal’in kanatlardan gelen pas yollarını kesmeyi hedefleyecek. Bir önceki maçtan sarı kartla gelen Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal ve Zaid Ismael ile birlikte orta sahanın derinliklerinde yer alarak Afrikalıların hücum geçiş yollarını kısıtlayacak. Sol kanatta Ahmed Qasem, sağ kanatta ise İbrahim Bayesh, kanat genişliğini sağlayacak ve agresif bir şekilde geri koşarak savunmaya destek verecek. Forvet hattı ise büyük ölçüde tek başına oynama verimliliğine dayanıyor; takımın sembolü olan forvet Aymen Hüseyin, tek başına forvet hattını yönetecek ve son üçte bir alanda kesin bir tehdit oluşturabilmek için orta sahadan çok daha iyi paslar alması gerekecek.

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Senegal - Irak maçında öne çıkan ikililer

Ismaïla Sarr - Merchas Doski

Thiaw'ın hücumunun tehlikeli bir odak noktası haline gelen Ismaïla Sarr, Senegal'in forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir lideri olmaya devam ediyor. Sarr, Norveç karşısında sağ kanatta kusursuz bir performans sergileyerek yaratıcı hücumları yönetti ve muhteşem bir gösteriyle iki gol attı. Irak’ın savunma açısından güçlendirilmiş dizilişini kırmak için Sarr’ın rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, patlayıcı dripling yeteneği ve ısrarlı çalışma temposunu kullanarak rakip bekleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Nicolas Jackson gibi merkez forvetlerin yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Arnold’un savunma hattının hayati bir dayanağı olan sol bek Merchas Doski’ye düşüyor. Doski, Irak’ın bir önceki maçında sol kanadı idare ederek, Fransa karşısında maruz kaldığı yoğun baskı altında savunma hattını bir arada tutmaya çalıştı. Irak’ın savunma yapısı zor anlar yaşadı ve ağır bir yenilgiye uğrasa da, Doski, üst düzey forvetlere karşı koyabilecek birinci sınıf bir geri dönüş hızına ve fiziksel dayanıklılığa sahip. Merkez savunma oyuncusu Ali Hashim ile birlikte kanat bölgelerinde mutlak konsantrasyon ve kusursuz iletişim kurmalı, pozisyonunu iyi kullanarak Sarr’ın keskin içe doğru koşularını etkisiz hale getirmeli ve Senegal’in erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Amir Al-Ammari - Idrissa Gueye

2. maç gününde Irak orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Amir Al-Ammari, Mezopotamya Aslanları adına top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve savunma hattını korumakla görevlendirilmiştir. Al-Ammari, Fransa karşısında orta sahanın tam kalbinde yoğun bir şekilde hareket ederek, sürekli baskı altında fiziksel bir kıvılcım yaratmaya çalıştı. Senegal karşısında ise öncelikli hedefi, arka alandan oyun kurarken boşluk bulmak, topu dikey yönde yüksek hızla dağıtmak ve kanat oyuncularının geniş alana yayılan koşularını beslemek olacak. Sarı kart aldığı için dikkatli davranması gereken Al-Ammari’ye, orta saha hattına dönüp yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, pas dağıtımıyla Senegal’in presini kolayca dengesiz hale getirebilir.

Bu akıcı oyun ritmini bozmayı hedefleyen isim ise Senegal’in öne çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Idrissa Gueye. Gueye, 2. maç gününde takımın orta sahasının belkemiği olarak görev yaptı ve Norveç’e karşı oynanan zorlu, gollü maçta taktiksel koruma sağlamaya çalıştı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Toronto Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Gueye, orta saha partnerleri Lamine Camara ve Pape Gueye ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Al-Ammari’nin oyun kurma mekanizmalarına baskı yapmalı ve stoperlerini korumalıdır. Böylece Asyalı takımın orta sahayı tamamen domine etmesini ve Senegal’i sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

Grup I’deki sıralama nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından, Grup I oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. Fransa, Irak’ı 3-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turlarına katılmayı resmen garantiledi ve 6 puanla +5 gol farkıyla rahat bir şekilde liderliği elinde tutuyor.

Bu durum, Norveç’i 6 puan ve +4 gol farkıyla ikinci sıraya yerleştirirken, Senegal (0 puan, −3 gol farkı) ve Irak (0 puan, −6 gol farkı) ise ilk iki maçlarını kaybettikten sonra tablonun en altında kalmaya devam ediyor. Toronto Stadyumu’nda oynanacak 3. Maç Günü karşılaşması, her iki ülke için de grup aşamasının sonuna doğru “wild card” senaryosunu garantilemek ya da hemen elenmek arasında bir mücadele verecekleri, matematiksel açıdan kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

Senegal kazanırsa

Thiaw'ın takımının galibiyeti, Teranga Aslanları'nı 3 puana taşıyarak turnuvadaki umutlarını anında canlı tutacak ve Grup I'de üçüncü sırayı garantileyecektir. Fransa-Norveç maçının eşzamanlı sonucuna bağlı olarak, ezici bir galibiyet teorik olarak onları üçüncü sıra wild card sıralamasında iyi bir konuma getirebilir. Tersine, bu sonuç Irak'ı 0 puanda dondurarak, onları turnuvadan tamamen eleyip hayatta kalma şansını tamamen ortadan kaldıracaktır.

Irak kazanırsa

Arnold'un oyuncuları üç puanı da alırsa, Asya ekibi için muhteşem bir son gün geri dönüşü tamamlanmış olur. 3 puana ulaşması halinde Irak, Senegal’i geçerek Grup I’de üçüncü sırayı garantileyecektir. Öte yandan bu senaryo, Senegal’i 0 puanda tutarak turnuvadan elenmesine neden olacak ve Irak’ı, büyük bir gol farkı dezavantajıyla wild-card sıralamasından geçebilmek için diğer gruplardaki maçların sonuçlarına bel bağlamaya zorlayacaktır.

Beraberlik senaryosu

Toronto’da alınacak bir puan, Senegal’i 1 puanda bırakacak ve Irak’a karşı üstün gol farkı nedeniyle I. Grup’ta üçüncü sırada yer almasını kesinleştirecektir. Irak için ise 1 puana ulaşmak, takımı tablonun en altında tutacak ve matematiksel olarak turnuvadan elenmesini garantileyecektir. Beraberlik, Senegal’in hemen elenmesini önlese de, sadece tek puanla ve negatif gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, wild card yoluyla hayatta kalma şansını son derece belirsiz hale getirecek ve 3 puan alan takımlara kıyasla neredeyse imkansız kılacaktır.

Takım haberleri ve kadrolar

Senegal, bu maçta Pape Thiaw’ın yönetiminde sahaya çıkacak. Maçın başlaması öncesinde Teranga Aslanları için muhtemel kadro, sakatlıklar veya cezalar konusunda herhangi bir bilgi teyit edilmedi. Durumda bir değişiklik olması halinde, maçın başlangıcına yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Irak takımı ise Graham Arnold tarafından yönetiliyor. Senegal’de olduğu gibi, Mezopotamya Aslanları için de şu anda kadro, sakatlık veya cezayla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Takımla ilgili yeni haberler, elde edilir edilmez eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Senegal, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. En son 16 Haziran'da Dünya Kupası grup aşamasında Fransa'ya 3-1 yenildi. Ayrıca turnuva öncesi hazırlık maçlarında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kaldı ve ABD'ye 3-2 yenildi. Bu dönemde elde ettiği galibiyetler ise her ikisi de Mart ayında, Gambiya'ya karşı 3-1 ve Peru'ya karşı 2-0'lık skorlarla geldi. Senegal, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Irak da son beş maçından ikisini kazandı. En son 16 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Norveç'e 4-1 yenildi; ayrıca Haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında Venezuela'ya 2-0 mağlup oldu. Kazandığı maçlar ise Dünya Kupası elemelerinde Andorra'ya karşı 1-0 ve Bolivya'ya karşı 2-1'lik galibiyetlerdi. Irak, Haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta Irak, beş gol attı ve sekiz gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Senegal ve Irak arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Toronto Stadyumu'nda oynanacak bu maç, iki ülke arasında kaydedilen ilk karşılaşma olacaktır.

Puan Durumu



