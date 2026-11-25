İsviçreli hukuk uzmanı Lucien Valloni, Fas Futbol Federasyonu'nun, taraflar arasındaki uzun hukuki mücadelenin ardından Senegal Milli Takımı'nı 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan eden Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne yapmayı planladığı itirazın başarı şansını değerlendirdi.

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CAS, dün salı günü, Senegal Futbol Federasyonu'nun, CAF Temyiz Kurulu'nun geçen mart ayında Fas'ı 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin galibi sayan kararına yaptığı itirazı kabul ettiğini açıklamıştı.

Mahkeme, CAF Disiplin Kurulu'nun, geçen ocak ayında Rabat'ta oynanan finalde Senegal'in 1-0 kazandığına hükmeden kararının yeniden yürürlüğe girdiğini teyit etti.

Ancak Fas Futbol Federasyonu daha sonra CAS kararını kabul etmediğini duyurdu ve resmi bir açıklamayla Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etme niyetini bildirdi.

Belirleyici ilke

Spor hukuku alanında uzmanlaşmış İsviçreli avukat Lucien Valloni ise CAS'ın “hakemin saha içi kararları” ilkesini uyguladığını belirterek Fas tarafının karara itiraz sürecinde “zorlanacağının” altını çizdi.

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Valloni, Kooora'ya yaptığı özel açıklamada bugün çarşamba şunları söyledi: “Spor Tahkim Mahkemesi CAS, ‘hakemin saha içi kararları’ ilkesini uygulamaya karar verdi. Bu, maç hakeminin verdiği her kararın mahkemelerin yargısal denetimine tabi tutulmasını önlemeyi amaçlayan yerleşik bir ilkedir. Dolayısıyla karar, benzer davalardaki açık hukuki emsallerle uyumlu oldu.”

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Zorlu yol

Fas'ın itirazının başarı şansı sorulan Valloni, “Fas'ın bu karara karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itiraz etme, ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkı var” dedi.

Ancak Valloni şöyle ekledi: “Bu süreç kolay olmayacak, zira İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi önünde kabul edilebilir itiraz gerekçeleri son derece dar bir kapsamla sınırlı.”

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İsviçreli uzmana göre hâlâ belirsizliğini koruyan tek nokta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, adil yargılanma hakkı ilkesine dayanarak davayı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nden daha derinlemesine incelemeye ne ölçüde hazır olduğu.

Valloni sözlerini şöyle tamamladı: “‘Hakemin saha içi kararları’ ilkesinin sorunu, hakem kararlarının gerçek anlamda yargısal denetime tabi tutulmasına imkân tanımaması. Ancak ilkenin özü ve temel amacı da tam olarak bu: Her hakem kararını mahkemelik bir davaya dönüştürmemek ve böylece maç sona erdikten sonra bile galibin kim olduğunun şüpheli hale gelmesini önlemek.”

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Lucien Valloni kimdir?

Lucien Valloni, ticari uyuşmazlıklar ve uluslararası tahkim alanında uzmanlaşmış İsviçreli bir avukat. Spor hukuku alanında İsviçre'nin önde gelen avukatlarından biri olarak kabul edilen Valloni, Spor Tahkim Mahkemesi CAS ve uluslararası spor federasyonlarına bağlı yargı organları önündeki davalarda geniş deneyime sahip.

Valloni, tahkim kararlarına karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde itiraz konusunda özel bir uzmanlığa sahip ve daha önce her iki mahkemede de önemli spor davalarında başarılar elde etti.

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Valloni, FRORIEP hukuk bürosundaki 24 yıllık ortaklığının ardından 2021'de kendi hukuk bürosunu kurdu. Ayrıca 2015'ten bu yana Sorbonne Abu Dabi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve dünya genelinde 30.000'den fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden Uluslararası Futbolcular Derneği'nin (AIF) başkan yardımcılığı ile yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor.