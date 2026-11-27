Fas'ın kıtasal futboldaki geleceğine ilişkin tartışmalı bir söylenti, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kararını açıklamasından yalnızca iki gün sonra yeniden gündeme geldi. Ancak Fas Kraliyet Futbol Federasyonu devreye girerek tartışmaya son verdi ve iddiayı kesin bir dille yalanladı.

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Son saatlerde sosyal medyadaki bazı hesap ve paylaşımlarda, Fas'ın Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) katılmak ve Avrupa Şampiyonası'nda yer almak amacıyla Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) ayrılmak için başvuruda bulunduğu iddiaları dolaştı. Bu adım, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edilmesi kararına sert bir yanıt olarak nitelendirildi.

Söylenti bununla da sınırlı kalmadı. Bazı paylaşımlarda UEFA'nın, ülkenin coğrafi olarak Afrika kıtasında yer aldığı gerekçesiyle Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun başvurusunu reddettiği öne sürüldü.

Ancak bu iddia kısa sürede doğrudan yalanlandı. Guardian gazetesinin muhabiri olan Nijeryalı gazeteci Osasu Obayiuwana, X hesabından yaptığı paylaşımda Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'ndaki bir yetkiliden kesin bir yalanlama aldığını, yetkilinin dolaşan bilgilerin “tamamen yalan” olduğunu kendisine teyit ettiğini açıkladı.

Eski bir söylenti yeniden gündemde

Fas'ın UEFA'ya geçeceği fikri yeni bir söylenti değil. Bu iddia daha önce de farklı zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkmış, ancak Fas ya da UEFA tarafından atılmış bilinen hiçbir resmi adımla desteklenmemişti.

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Fas'ın bu yönde bir girişimde bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmasa da son söylenti, Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasındaki kararının ardından bazı Faslı taraftarların sosyal medyada dile getirdiği öfke ve hayal kırıklığıyla aynı döneme denk geldi.

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Bu nedenle kararın ardından oluşan memnuniyetsizliğin, bu eski iddiayı yeniden canlandırdığı görülüyor. Ancak CAF'tan ayrılmak için gerçekten resmi bir başvuru yapıldığına işaret eden hiçbir şey yok.

1987'ye uzanan gerçek bir hikâye

Söylentinin yeniden yayılmasında gerçek bir tarihi olayın da etkisi olmuş olabilir. Ancak bu olayın futbolla ya da UEFA ile hiçbir ilgisi yok.

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1987'de, merhum Kral II. Hasan döneminde Fas, o dönem Avrupa Birliği'nin öncülü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmak için gerçekten başvuruda bulunmuştu.

Ancak başvuru, Fas'ın bir Avrupa ülkesi olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

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Elbette o tarihi olay ile Fas'ın CAF'tan UEFA'ya geçeceğine dair şu anda dolaşan söylenti arasında bağ kurmaya imkân veren hiçbir veri yok. Üstelik iki mesele tamamen farklı bağlamlara ait.

Bir ülke kıtasal konfederasyonunu değiştirebilir mi?

Kıtasal konfederasyon üyeliği her zaman ülkenin coğrafi konumuna katı biçimde bağlı olmasa da dünya futbolundaki bazı istisnai örnekler, bu fikri prensipte mümkün kılıyor.

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Örneğin İsrail coğrafi olarak Asya'da yer almasına rağmen, Asya'daki turnuvalara katılımını karmaşık hâle getiren siyasi koşullar nedeniyle 1994'ten bu yana UEFA üyesi.

Avustralya da 2006'da Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan ayrılarak Asya Futbol Konfederasyonu'na katıldı. Bu adım da daha güçlü rekabet ortamında mücadele etme isteğiyle bağlantılıydı.

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Ancak Fas'ın durumu bu iki örnekten farklı. Ülke, Afrika futbolunun aktif ve istikrarlı bir üyesi ve CAF içinde hem sportif hem de kurumsal açıdan öne çıkan bir konuma sahip.

Dolayısıyla mevcut verilerde Fas'ın bağlı olduğu kıtasal konfederasyonu değiştirmeyi düşündüğüne dair hiçbir işaret bulunmuyor. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu da bu konudaki iddiaları açıkça yalanladı.

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Odak 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda

Dolaşan söylentilerden bağımsız olarak Fas Milli Takımı'nın sportif hedefi net: kıta içinde rekabeti sürdürmek ve tarihinde ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmaya çalışmak.

Fas'ın turnuvadaki son şampiyonluğu 1976 yılına dayanıyor. Şimdi ise odak bir sonraki turnuvada. Atlas Aslanları, CAS kararının yarattığı tartışmalardan ve ardından gelen söylentilerden uzakta, şampiyonluğu sahada kazanmayı hedefliyor.