Senegal'in Fas'ın şampiyonluğuna yaptığı itirazla ilgili yeni gelişmeler

Senegal basınında yer alan haberler, Senegal ile Fas arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili hukuki dosyada yeni gelişmeler olduğunu ortaya koydu. Senegal Futbol Federasyonu, Fas'ın kupaya hak kazanmasına ilişkin Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararına itiraz etmek için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

Senegal'in "Senenews" sitesinin aktardığına göre, Spor Tahkim Mahkemesi dava hakkındaki ilk toplantısını önümüzdeki 8 Ekim tarihinde gerçekleştirecek.

Sitede, beklenenin aksine, bu tarihte iki milli takım arasındaki anlaşmazlığa dair nihai kararın açıklanmayacağı belirtildi.

Ayrıca mahkemenin nihai kararına ulaşmadan önce başka oturum ve toplantıların da yapılacağına dikkat çekildi. Dolayısıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası kupasının kaderi Ekim ayındaki toplantıda belli olmayacak.

Dava, Senegal ile Fas'ı karşı karşıya getiren ve son dakikalarda büyük gerilime sahne olan final maçına dayanıyor.

Senegal Milli Takımı, saha içinde kazandığı galibiyetin ardından kupayı kaldırarak şampiyonluğunu kutlamış, ancak sonrasında Fas, Afrika Konfederasyonu'nun komitelerine itirazda bulunmuştu.

CAF'a bağlı İtiraz Komitesi, Fas'ın itirazını kabul etti. Bu karar, kupanın Fas'a verilmesine ve Senegal'in şampiyonluğunun elinden alınmasına yol açtı. Senegal ise karara itiraz etmek amacıyla Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

"Senenews", anlaşmazlığın esas ekseninin, Fas lehine penaltı verilmesinin ardından uzatma dakikalarında yaşanan olaylarla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Senegal Milli Takımı'nın bazı oyuncuları, hakem kararını protesto etmek için kısa bir süreliğine sahayı terk etmiş, bu da maçın durmasına neden olmuştu. Söz konusu olay, disiplin dosyasının başlıca unsurlarından biri haline geldi.

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