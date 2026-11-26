Senegal Futbol Federasyonu'nu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde savunan İspanyol avukat Juan de Dios Crespo, Fas'ın Senegal'e 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu veren kararı bozdurma şansının son derece düşük olduğunu belirterek şampiyonun kimliğinde yeni bir değişiklik olmasını beklemediğini söyledi.

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Spor Tahkim Mahkemesi, 24 Kasım'da şampiyonluğu resmen Senegal'e vermişti . Mahkeme, Senegalli oyuncuların birkaç dakika boyunca sahayı terk etmesi nedeniyle Fas'ı finalin galibi sayan Afrika Futbol Konfederasyonu kararına karşı Senegal Federasyonu'nun yaptığı itirazı kabul etmişti.

"El Larguero" programında "Cadena SER" radyosuna konuşan Crespo, Fas'ın karara itirazının başarılı olma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi: "Bu tür itirazların başarılı olması çok nadirdir. Durumun Fas lehine değişme ihtimali %0,00001. İmkânsız diyemem ama pratikte neredeyse imkânsız."

Fransız "Foot Mercato" ise İspanyol avukatın açıklamalarını Fas tarafıyla alay eder nitelikte buldu.

Davayı üstlendiği ilk günleri hatırlatan avukat, geçen şubat ayında Senegal'in savunma ekibine katıldıktan sonra, şampiyonluğu Fas'a veren ilk kararın iptal edilebileceğinden en başından beri emin olduğunu vurguladı.

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Crespo şunları söyledi: "Şubatta görevlendirildim, martta da Paris'te dünyanın dört bir yanından medya kuruluşlarının katıldığı bir basın toplantısı düzenledik. Söylediğim ilk şey, kararın saçma ve gülünç olduğu ve ne olursa olsun değişeceğiydi."

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Senegal'i savunmak üzere nasıl seçildiğinin perde arkasını da anlatan avukat, Senegal spor çevrelerindeki ilişkilerinin bu görevi üstlenmesinde rol oynadığını, görevlendirilmesinden yalnızca iki gün sonra da Faslı bir avukattan telefon aldığını belirtti.

Crespo sözlerine şöyle devam etti: "Oradaki ilişkilerim nedeniyle Senegalli yetkililer beni aradı. İki gün sonra spor avukatı olan Faslı bir arkadaşım benimle iletişime geçti ve Fas Federasyonu'nun avukat aradığını söyledi. Ancak ona, davada zaten karşı tarafta yer aldığım için onlarla çalışmamın imkânsız olduğunu söyledim."

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Crespo, Faslı oyuncuların finaldeki tutumuna da değindi. Avukata göre oyuncuların sahada kalmakta ısrar etmesi, özellikle Senegalli oyuncular sahaya döndükten sonra maçın tamamlanmasıyla birlikte olayların seyrinde belirleyici bir etken oldu.

Fas'ın maçın devam etmesine izin vermeyi reddetmesi ya da Brahim Diaz'ın penaltıyı kullanmaya gitmemesi halinde şampiyonluğu garantileyebileceğini açıklayan Crespo, Fas Milli Takımı'nın şampiyonluğu zaten kesinleşmiş saymak yerine maçı kazanma şansına sarıldığını ifade etti.