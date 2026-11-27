Senegal'i Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde savunan İspanyol avukat Juan de Dios Crespo, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin durmasının ardından Fas Milli Takımı'nın oyuna devam etme kararının, şampiyonluğun Senegal'e geri verilmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

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Crespo, Fas Milli Takımı maçı tamamlamayı reddetmiş olsaydı şampiyonluğu 3-0'lık skorla kazanacağını da ekledi.

Crespo'ya göre bu adım, maçın hakemin yetkisi altında sürdüğünü ve onun kararları doğrultusunda sona erdiğini teyit etti; Fas'ın Senegal'in sahadan çekilmesiyle ilgili sonradan yaptığı şikâyetin hukuki dayanağını da zayıflattı. Avukat, davanın en başından beri kazanılabilir olduğunu düşündüğünü belirtirken Senegal'in Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu'nda kaybetmesinin bazı şüphelere yol açtığını da kabul etti.

Crespo, İspanyol haber ajansı EFE'ye şunları söyledi: “Davanın en başından beri kazanılabilir olduğunu düşündüm. Durum tamamen net değildi ama Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun oyun kurallarının turnuva talimatlarının üzerinde olduğunu biliyordum.” Crespo, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının bu yorumun doğruluğunu teyit ettiğini de vurguladı.

Mahkeme, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul ederek Senegal'i sahadan çekildiği gerekçesiyle hükmen mağlup sayan ve Fas'a 3-0'lık hükmen galibiyet veren CAF Temyiz Kurulu'nun kararını bozdu.

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Böylece mahkeme, CAF Disiplin Kurulu'nun ilk kararını yeniden yürürlüğe koydu ve sahada alınan 1-0'lık Senegal galibiyetini onayladı.

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Crespo, Fas'ın sahaya geri dönme ve penaltıyı kullanmaya hazırlanma kararının davadaki belirleyici etken olduğunu düşünüyor.

Crespo, “Fas penaltıyı kullanmak istemediğini ve maçı tamamlamak istemediğini açıklasaydı hakem bitiş düdüğünü çalardı ve Fas turnuvayı 3-0'lık skorla kazanırdı. Bundan fazlası değil” dedi.

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Avukat sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyin anahtarı, Fas'ın sahaya geri dönmesi. Dönmeseydi, Senegal için iş imkânsız değilse bile çok daha zor olurdu.”

Avukat, kararın hukuki dayanağının Uluslararası Futbol Birliği Kurulu kurallarının hakeme maçı yönetme ve bitirme yetkisi veren 5. maddesine dayandığını açıkladı. Bu kuralın olay anında yürürlükte olduğunu ve hakemin oyunun akışı ile sonuca ilişkin kararlarının kendi yetki alanında bulunduğunu belirtti.

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Crespo, “Maçın ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine hakem karar verir, nokta” dedi.

Bu bağlamda Crespo, maç sırasında alınan hakem kararlarını belirli ve istisnai durumlar dışında sonradan yeniden incelenmeye karşı koruyan “saha içi kararlar” ilkesine dayandı.

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Avukatın yorumuna göre Spor Tahkim Mahkemesi, iki takım sahaya dönüp oyuna devam etmeye hazır olduklarını gösterdikten sonra maçın 109. dakikada yeniden başlamasına izin veren hakemin yetkisi dahilinde hareket ettiği sonucuna vardı. Mahkeme, hakemin kararını keyfi ya da dış etkenlerden etkilenmiş olarak da değerlendirmedi.

Crespo, hakemin maçın akışına ilişkin kararlarının korunmasının neredeyse mutlak olduğunu düşünüyor; ancak kart gören oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi gibi istisnaların bulunduğunu da kabul ediyor.

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Bununla birlikte disiplin kurullarının, yalnızca saha içinde alınmış bir hakem kararına katılmadıkları için çoktan sona ermiş bir maçın sonucunu değiştirme yetkisine sahip olmadığının altını çizdi.

Fas'ın Senegal'in sahadan çekilmiş ve mağlup sayılması talebine dayanak yaptığı Afrika Uluslar Kupası talimatının 82. ve 84. maddeleri konusunda ise avukat, hakemin maçı kesin olarak bitirmediğini, aksine yeniden başlamasına ve tamamlanmasına izin verdiğini, bu nedenle söz konusu maddelerin bu duruma uygulanamayacağını savundu.

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Crespo ayrıca FIFA'nın daha sonra disiplin talimatında değişikliğe giderek sahayı kısmen ya da tamamen terk eden takımların mağlup sayılabilmesinin önünü açtığını hatırlattı.

Crespo, “Bence kuralın değiştirilmesine yol açan, Senegal ile Fas arasındaki dava oldu” dedi ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının üç kişilik hakem heyeti tarafından oy birliğiyle verildiğini belirtti.