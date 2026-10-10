Senegal savunma ekibinin üyelerinden Patrick Kabou, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla ilgili Fas'la yaşanan ihtilafta Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" nezdinde yapılan itirazı kazanma şansı konusunda büyük bir iyimserlik sergiledi; savunma ekibinin kalitesinin ve sunulan hukuki argümanların Senegal'e lehine bir karar çıkması yönünde güçlü umut sebepleri verdiğini vurguladı.

Kabou, Seydou Diany ve Aly Fall ikilisiyle birlikte "CAS" duruşmasına katılan Senegal savunma ekibinin üyeleri arasında yer alıyor.

Avukat ve araştırmacı akademisyen olan Kabou'nun açıklamaları, önceki gün perşembe İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan duruşmanın ardından Senegal Radyo ve Televizyonu "RTS" ile yaptığı bir röportaj sırasında geldi; Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın şampiyonluğu Fas'a verme kararına karşı Senegal'in itirazı konusunda tahkim heyetinin kararı bekleniyor.

Kabou, Senegalli "Seneweb" sitesinin aktardığına göre, davada görev alan bir avukat sıfatıyla dosyanın ayrıntılarına giremeyeceğini açıkladı; ancak araştırmacı akademisyen sıfatıyla değerlendirmesini sundu ve avukat Seydou Diany liderliğindeki Senegal savunma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmayı övdü.

Kazanma şansımız yüzde 200

Senegalli avukat, savunma ekibinin seçiminin rastgele olmadığını vurguladı; davada görev alan avukatların Spor Tahkim Mahkemesi nezdindeki süreçlerde büyük tecrübeye sahip olduklarına dikkat çekti.

Kabou şunları söyledi: "Bu dosyayı üstlenen avukatların isimlerini gördüğümüzde kendimizi güvende hissediyoruz. Onlar Spor Tahkim Mahkemesi koridorlarında sürekli karşılaştığımız isimler ve süreçlerde deneyimli avukatlar."

Ayrıca Diany liderliğindeki ekibin hazırladığı hukuki muhtırayı da övdü; muhtıranın Senegal taleplerini ve argümanlarını sunmada tutarlılık, titizlik ve açıklıkla öne çıktığını değerlendirdi.

İyimserliğinin boyutunu ifade ederek şunları ekledi: "Diany liderliğindeki ekibin hazırladığı muhtıraya baktığımızda, bunu bir yüzdeyle ifade etmek istersem, şansımız yüzde 200'e ulaşıyor."

Bu güvene rağmen, davanın kararı yalnızca tahkim heyetinin yetkisinde kalıyor; heyet, tarafların savunmalarını ve müdafaalarını inceledikten sonra hükmünü verecek.

İhtilafın hızlıca sonuçlanması çağrısı

Hukuki yönlerin ötesinde Kabou, Senegal taraftarlarının şampiyonlukla ilgili nihai kararı beklediği bir ortamda, ihtilafın hızlıca sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

Güvenle şöyle konuştu: "Kupamızı elimizde tutmaya devam etmeliyiz, çünkü o zaten bizim malımız oldu. Mümkünse, daha önce kutladıktan sonra onu kutlamanın başka bir yolunu bulmalıyız."

Kabou, turnuva finalinin ardından Fas'ta gözaltına alınan 18 Senegalli taraftarın menfaatlerinin savunulmasını da üstlenmişti.

Avukatın açıklamaları, Senegal savunma ekibinin hukuki pozisyonuna duyduğu güvenin bir yansıması olmayı sürdürüyor; ancak davanın sonucunu belirlemiyor; zira iki taraf da 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla ilgili sunulan itirazın nihai kaderini belirleyecek olan "CAS" kararını bekliyor.

Senegal basınındaki haberlere göre, "CAS"ın hükmünü bu ayın 18 ile 22 Ekim tarihleri arasında vermesi bekleniyor.