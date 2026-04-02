Afrika kıtasını saran gerginlik ortamında, Senegal milli takımını en prestijli futbol şampiyonlukları yarışına yeniden dahil eden bir karar ortaya çıktı.

Bu karar, dramatik olaylara sahne olan ve turnuvaya ev sahipliği yapan Fas milli takımı karşısında Teranga Aslanları'nın şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası finalinin düdüğünün çalınmasından aylar sonra alındı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yerel "wiwsport" gazetesine göre, "Aslanlar"ın oyuncularına büyük miktarda para ödülü dağıtma kararı alarak sözünü tuttu.

Bu adım, Afrika futbolunu sarsan karmaşık bir krizin ortasında geldi. Krizin kıvılcımı, Rabat'ta Senegal ile Fas arasında oynanan turnuva finalinde çaktı.

Maçın son dakikalarında şiddetli protestolar, oyunun geçici olarak durdurulması ve Fas tarafının resmi itirazlarına yol açan tartışmalı hakem kararları gibi dramatik olaylar yaşandı.

Günler geçtikçe, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) disiplin kararları yayınlayarak şampiyonluk dosyasını yeniden açtı. Bu durum, iki taraf arasında hukuki ve medyatik bir tartışma dalgası yarattı; yankıları federasyonlara ve hükümetlere kadar uzandı ve uluslararası kuruluşlara itirazlara kadar vardı.

Gazete, Senegalli milli takım oyuncularının 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki başarılarının karşılığı olarak her birine 75 milyon Afrika frangı (yaklaşık 134 bin ABD doları) tutarında para ödülünün aktarıldığını açıkladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Fay'ın başkanlık sarayındaki resmi törende verdiği bu sözü yerine getirdiğini ve bu taahhüdün, her oyuncuya "Petit-Cote" sahil bölgesinde 1.500 metrekarelik bir arsa verilmesini de içerdiğini belirtti.

Ödemelerin, Senegal milli takımının Fransa'da Peru ile oynadığı dostluk maçından birkaç gün önce, yani Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra yapıldığını doğruladı.

Bu krizin sadece sporla sınırlı kalmadığı, karşılıklı suçlamalar ve bazı Afrika ülkelerinin siyasi müdahalelerini de içeren daha geniş çaplı bir kıtasal tartışmaya dönüştüğü belirtilmelidir. Bu durum, çoğu zaman bir maçın sonucunun ötesine geçen "Afrika Uluslar Kupası" unvanı etrafındaki rekabetin ve hassasiyetlerin derinliğini yansıtmaktadır.