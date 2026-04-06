Senegal Futbol Federasyonu Başkanı: Fas'ın davranışı "tehlikeli ve acı verici bir emsal"

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall, Fas'ta gözaltına alınan 18 Senegalli taraftarın durumunun çözülmesini kolaylaştırmak için sağduyulu davranılması gerektiğini vurguladı.

Fas yargısı, Afrika Uluslar Kupası finali sırasında kötü davranış ve kargaşa çıkarma suçlamasıyla 18 taraftara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi.

Fal, Senegalli haber ajansına verdiği röportajda, "Bu duruma çözüm bulmak için bir adım geri atmalıyız" dedi.

"Bu, herkesi etkileyen acı verici bir durum. Sporla ilgili anlaşmazlıkların spor kurumları içinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Fal, "Spor anlaşmazlıklarının mahkemelere taşınmasına karşıyım, bu tehlikeli bir emsal teşkil eder" diye vurguladı.

Ayrıca okuyun

