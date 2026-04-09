Senegal, Fas'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek Afrika Okullar Şampiyonası'nın şampiyonu oldu

Senegal'in 15 yaş altı genç milli takımı, Zimbabve'de düzenlenen Afrika Okullar Şampiyonası'nda Faslı rakibini 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. "Teranga Aslanları", maçın ilk dakikalarından itibaren sahaya tam bir hakimiyet kurmayı başardı ve hak ettiği şekilde final biletini aldı.

Senegal milli takımı maça güçlü bir giriş yaptı ve rakibini yoklamak için zaman harcamadı; arka arkaya saldırılar düzenleyerek Fas milli takımının planlarını altüst etti. Senegalli oyuncuların baskısı, ilk yarıda bir anda 3 golle sonuçlandı. Faslı oyuncular, rakibinin hızına ve fiziksel gücüne ayak uyduramadı ve bu durum, Batı Afrika ekibinin soyunma odasına rahat bir üstünlükle dönmesini sağladı.

Saha hakimiyetini sürdüren Senegalli takımın hücumu 3 golle sınırlı kalmadı; takım 28. dakikada dördüncü golü de atarak, ilk yarı bitmeden Fas'ın maça geri dönme umutlarını tamamen yok etti. "Atlas Aslanları"nın ikinci yarıda toparlanma çabalarına rağmen, Senegal'in savunma düzeni ve orta saha hakimiyeti rakibin kaleye ulaşmasını engelledi ve maç tarihi bir 4-0 galibiyetle sona erdi.

Fas'a karşı aldığı bu büyük galibiyetin ardından Senegal, finalde Uganda ile karşılaşacak. Uganda ise Benin ile oynadığı maçın berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek zorlu bir şekilde finale yükseldi. Turnuvanın final maçı, her iki tarafın da taktiksel ve savunma ağırlıklı oyun sergilemesi nedeniyle zorlu ve heyecanlı geçti. Maçın normal süresi, Zimbabve'deki büyük seyirci kitlesi önünde 0-0 berabere sona erdi.

Penaltı atışlarında şans, oyuncuları büyük bir soğukkanlılık sergileyen Senegal milli takımının yüzüne güldü ve takım 5-4'lük skorla şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle Senegal, 15 yaş altı okullar turnuvalarındaki itibarını geri kazandı ve bir önceki turnuvada çok yaklaştığı Afrika Kupası'nı nihayet kazandı. Böylece, çeşitli yaş gruplarında Afrika futbolundaki liderliğini teyit etti.

