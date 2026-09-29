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senegal(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Senegal, Etiyopya'dan zorlu bir galibiyetle döndü ve zirvede Mozambik'e ortak oldu

Etiyopya - Senegal
Etiyopya
Senegal
Africa Cup of Nations Qualification
Etiyopya
Senegal

Grupta çetin bir rekabet

Senegal Milli Takımı, bugün oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 10. Grup'un ikinci hafta karşılaşması kapsamında bir araya geldikleri maçta, Etiyopya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Senegal'in tek golünü 11. dakikada İbrahim Mbaye kaydederek takımına finaller yolunda 3 değerli puan kazandırdı.

Senegal, averajla lider Mozambik'in gerisinde kalarak 4 puanla grupta ikinci sırayı işgal ederken, Sudan Milli Takımı 3 puanla üçüncü, Etiyopya ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Elemelere 48 milli takım katılıyor ve bu takımlar her biri 4 milli takımdan oluşan 12 gruba ayrıldı; müsabakalar 6 hafta üzerinden oynanıyor.

Grupların çoğunda birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar finallere yükselirken, üç ev sahibi ülkeyi (Kenya, Tanzanya ve Uganda) içeren gruplarda tur atlama sistemi farklılık gösteriyor.

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