Senegal Milli Takımı, bugün oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 10. Grup'un ikinci hafta karşılaşması kapsamında bir araya geldikleri maçta, Etiyopya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Senegal'in tek golünü 11. dakikada İbrahim Mbaye kaydederek takımına finaller yolunda 3 değerli puan kazandırdı.

Senegal, averajla lider Mozambik'in gerisinde kalarak 4 puanla grupta ikinci sırayı işgal ederken, Sudan Milli Takımı 3 puanla üçüncü, Etiyopya ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Elemelere 48 milli takım katılıyor ve bu takımlar her biri 4 milli takımdan oluşan 12 gruba ayrıldı; müsabakalar 6 hafta üzerinden oynanıyor.

Grupların çoğunda birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar finallere yükselirken, üç ev sahibi ülkeyi (Kenya, Tanzanya ve Uganda) içeren gruplarda tur atlama sistemi farklılık gösteriyor.