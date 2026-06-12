Senegal'e ağır bir darbe... Yeni bir ırkçı karar Dünya Kupası'nı sarsıyor!

2026 Dünya Kupası'nın üzerine gölge düşüren organizasyonel krizler devam ediyor. Senegalli yetkililer, milli takımlarını desteklemek üzere ABD'ye seyahat etmek isteyen taraftarların tüm vize başvurularının reddedildiğini açıkladı. Bu gelişme, turnuvaya yönelik Trump yönetiminin politikaları hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Senegalli yetkililer, bugün Cuma günü "France Press" ajansına yaptıkları açıklamada, tüm başvuru sahiplerinin vize alamaması üzerine, "Teranga Aslanları"nı desteklemek için hiçbir resmi taraftar heyetinin ABD topraklarına seyahat etmeyeceğini doğruladı. Bu durum, Afrikalı taraftarların umutlarına ağır bir darbe vurdu.

Kriz sadece Senegal ile sınırlı kalmadı, Fildişi Sahili'ni de kapsayacak şekilde yayıldı. Trump yönetimi, yaklaşık 500 kişiden oluşan "Filler" taraftarlarının tüm vize başvurularını reddetti ve bu da onların, yıllardır ilk kez Dünya Kupası'na katılan milli takımlarını destekleme fırsatından mahrum kalmalarına neden oldu.

Bu kararlar, Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan'ın da benzer bir reddedilmesinin ardından geldi. Artan, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından turnuvadaki bir maçı yönetmekle resmi olarak görevlendirilmiş olmasına rağmen ABD'ye girişine izin verilmedi; bu, Dünya Kupası tarihinde bir ilk olarak kabul ediliyor.

Bu arka arkaya gelen krizler, turnuvanın itibarına büyük bir darbe vuruyor. Turnuva, 48 takımlı ilk Dünya Kupası'nın küresel bir futbol şenliği olması beklendiği bir dönemde, başından beri taraftarların, oyuncuların ve hakemlerin vizeleriyle ilgili saha dışı organizasyon sorunlarıyla gölgelendi.

Trump yönetiminin vize verme konusundaki katı politikaları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) çevrelerinde artan endişeye yol açıyor. FIFA, bu kararların özellikle Afrika kıtasından gelen seyirci katılımı üzerindeki etkilerinden korkuyor; bu durum, turnuvanın cazibesini ve küresel niteliğini yitirmesine neden olabilir.

Bu krizle ilgili olarak FIFA veya ABD yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu arada, organizasyon komitesine yönelik eleştiriler artıyor ve birçok kişi, sorunun daha da kötüleşip turnuvanın gidişatını gölgelemeden önce acilen müdahale edilmesini talep ediyor.