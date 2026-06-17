Futbol Dünya Kupası’na (48) katılımın genişlemesi ve turnuvaya katılan yeni milli takım sayısının artmasıyla birlikte, takımların tarihlerindeki ilk açılış maçında karşılaştıkları özel zorluklar da ön plana çıkıyor.

Spor verileri konusunda uzmanlaşmış Opta ağının yayınladığı istatistiklere göre, Dünya Kupası tarihlerinde ilk kez maç oynayan milli takımlar, 2002 Dünya Kupası açılış maçında Senegal’in son şampiyon Fransa’yı 1-0 yenerek tarihi bir sürpriz yapmasından bu yana, bu tür son 17 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi.

Bu takımlar söz konusu maçlarda toplamda 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet kaydetti.

Bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışan takımlar arasında birçok Arap takımı da yer alıyor. Katar milli takımı, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıktı ve turnuvanın açılış maçında Al Bayt Stadyumu'nda Ekvador'a 0-2 yenildi.

Ayrıca Ürdün milli takımı da bu Çarşamba sabahı Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 3-1'lik skorla kaybetti.

2026 Dünya Kupası’nda ilk kez Dünya Kupası deneyimi yaşayan dört takım yer alıyor: Ürdün ve Yeşil Burun Adaları (ilk maçlarında İspanya ile golsüz berabere kaldılar), Almanya’ya 7-1 yenilen Curaçao ve yarın Kolombiya ile ilk maçını oynayacak olan Özbekistan.

Bu durum, Dünya Kupası’nın katılımcı takım sayısının ilk kez 48’e çıkacağı ve ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 turnuvası öncesinde gerçekleşiyor.

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