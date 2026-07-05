Senegal'de eşi görülmemiş gerginlikler... Mané ile Koulibaly arasındaki anlaşmazlığın perde arkası

Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda Belçika’ya (3-2) yenilerek turnuvadan elendikten sonra, maçın uzatmalara uzamasının ardından benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyor.

Senegal milli takımı 2-0 önde iken, Belçika maçın son 5 dakikasında skoru eşitledi ve iki takım uzatmalara gitti; uzatmalarda ise Kırmızı Şeytanlar penaltı atışıyla galibiyeti elde etti.

Senegal Futbol Federasyonu içinde gerginlik yaşandı ve bunun sonucunda iletişim sorumlusu görevinden ayrıldı; ancak Senegal’deki üst yönetim tarafından sorunlu olarak görülen idari yapının ötesinde, teknik direktör Pape Thiaw’ın tercihleri tartışmanın odak noktası haline geldi.

Fransız “Foot Mercato” ağının haberine göre, Dünya Kupası başlamadan önce teknik direktör ile Senegal milli takımının soyunma odasında bir dizi as oyuncu arasında Malang Sarr konusunda bir toplantı yapıldı.

Lens kulübünde geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, 27 yaşındaki savunma oyuncusu kendini nihayetinde Teranga Aslanları kadrosu dışında buldu.

Ağ, Senegal soyunma odasındaki gerginliğin, Fransa ile oynanan açılış maçı (Les Bleus'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan) öncesindeki 24 saat içinde tırmandığını belirtti. Sadio Mané, Al-Hilal'da forma giyen Koulibaly'nin sakatlık nedeniyle maça tam olarak hazır olmadığını düşünüyordu.

Mani o sırada onun yerine Sar'ın oynatılmasını önerdi, ancak Koulibaly bu öneriye şiddetle karşı çıktı. O andan itibaren as oyuncular arasındaki gerginlik arttı ve bu da Senegalli milli takımla ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.

Koulibaly, Fransa ve Norveç maçlarında ilk 11’de yer aldı; ancak son maçta yaptığı ciddi hatalar Senegal’in 3-2 mağlubiyetine yol açtı. 72. dakikada sahadan çıkan Koulibaly, daha sonra yedek kulübesinde oturdu ve Senegal’in Dünya Kupası’ndan elenmesine kadar hiçbir dakikada forma giymedi.