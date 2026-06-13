Senegal bunu engelleyebilecek mi? Mbappé, Teranga Aslanları karşısında bir sürpriz hazırlıyor

2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının serüveni başlamadan önce eğlenceli bir sürpriz yaşandı. "Les Bleus" kaptanı Kylian Mbappé, çocukluğunun bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkardı. İki yıl boyunca flüt çalmayı öğrenen Mbappé, önümüzdeki Pazartesi akşamı Fransa'nın Senegal ile oynayacağı açılış maçında gol atarsa, o dönemden esinlenerek yeni bir gol sevinci gösterisi yapacağına söz verdi. Bu söz, taraftarları heyecanlandırırken, dünya basınının da merakını uyandırdı.

Amerikan "Fox Sports" kanalında, İngiliz sunucu James Corden'ın sunduğu "Carpool Karaoke" programında röportaj veren Mbappé, flüt çaldığı ilk yıllarından açıkça bahsetti.

"Denedim. Ailem birçok şey yapmamı, keşfetmemi ve zihnimi farklı şeylere açmamı istiyordu. Bir ya da iki yıl boyunca flüt çaldım, eğlenceliydi" dedi.

Ünlü programın tarzına uygun olarak arabayı sürerken röportajı yapan Corden, spontane bir anda bir flüt çıkarıp Mbappé'ye uzattı. Fransız milli takım kaptanı gülerek birkaç nota çalmaya çalıştı, ancak başaramadı ve geniş bir gülümsemeyle "Yıllar geçti! Her şeyi unuttum" dedi.

Kutlama sözü

Corden, gol atması durumunda flüt çalmanın Mbappé için yeni bir kutlama şekli olmasını önerdiğinde, Fransız yıldız tereddüt etmeden olumlu yanıt verdi ve heyecanla şunları söyledi: "Senegal'e karşı ilk maçta gol atarsam, sizin için bunu kutlayacağım."