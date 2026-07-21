Senegal beklenirken... Üçlü ittifak Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği için resmen aday oldu

Nijer Futbol Federasyonu, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in 2032 Afrika Uluslar Kupası finallerine ev sahipliği yapmak için ortak bir dosyayla başvuruda bulunduğunu resmen açıkladı. Böylece bu üçlü, 6 yıl sonra düzenlenecek kıtasal turnuvayı organize etmek için resmen açıklanan ilk aday oldu.

Nijer Futbol Federasyonu, resmi açıklamasında Afrika muadilinin üç ülke tarafından sunulan ilgi bildirimi başvurusunu kesin olarak onayladığını doğruladı. Bu adım, CAF'ın temmuz ayı başında 2028, 2032 ve 2036 yıllarında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası edisyonlarını organize etmek isteyenlerin dosyalarını almak için yaptığı çağrıya cevaben geldi.

Nijer Federasyonu açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Nijer Futbol Federasyonu, ulusal kamuoyunu ve futbol ailesini, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Burkina Faso, Mali ve Nijer'in 2032 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenleme ilgisinin resmen onaylandığını doğruladığı konusunda bilgilendirir."

Senegal aday olacak mı?

Sahel Devletleri İttifakı (AES) çatısı altında yer alan üç ülkenin dosyası, 2032 edisyonuna ev sahipliği için resmi olarak ilk aday oldu. Bu arada, geçtiğimiz mayıs ayında eski Spor Bakanı Khady Diène Gaye aracılığıyla turnuvayı düzenlemeye ilgi duyduğunu açıklayan Senegal'in de rekabete dahil olma ihtimali bekleniyor.

Bu ortak dosya, üç ülkenin sportif varlıklarını güçlendirmek adına attığı yeni bir adımı temsil ediyor. Söz konusu ülkeler, Afrika kıtasındaki en büyük futbol organizasyonuna ilk kez bu kolektif biçimde ev sahipliği yapmaya çalışıyor.

Libya 2028 yarışına giriyor

2028 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yarışında ise Libya, turnuvayı düzenlemek için adaylığını resmen açıklamıştı. Bu turnuva, mevcut sistem yerine yarışmanın 4 yılda bir düzenlenmesi sisteminin benimsenmesinden önceki son turnuva olacak.

Libya'nın organizasyon yarışına girmesi bir sürpriz olarak değerlendiriliyor; özellikle de aralarında Mısır, Botsvana ve Güney Afrika ikilisi ile Etiyopya'nın da bulunduğu birçok başka ülkenin resmi dosya sunmadan adaylık niyetini dile getirmesinin ardından.

Afrika Uluslar Kupası'nın son edisyonuna ev sahipliği yapan Fas ise turnuvanın gelecekteki herhangi bir edisyonuna ev sahipliği yapmak için aday olmak istemediğini açıklamıştı. Bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu içinde onu organizasyon yarışına geri dönmeye ikna etme yönünde bir isteğin bulunduğuna işaret eden raporlara rağmen gerçekleşti; özellikle de Kenya, Uganda ve Tanzanya dosyasının 2027 edisyonuna ev sahipliği yapma hazırlığıyla ilgili endişeler sürerken.