Senegal, Avrupa takımları karşısında Fas’ın başarılarına yaklaşamadı

Senegal milli takımı, Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 32’li tur maçında Belçika’ya uzatmalarda 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan dramatik bir şekilde elendi.

Turnuvanın en heyecan verici maçlarından birinde, 85. dakikaya kadar iki gol farkla önde olan “Teranga Aslanları”, Dünya Kupası tarihinde eleme turlarından elenen ilk takım oldu.

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Senegalli milli takım da Dünya Kupası'nda Avrupa takımları karşısında yaşadığı zorluklara devam etti; "Eski Kıta" temsilcilerine karşı üst üste beşinci mağlubiyetini aldı ve son dört karşılaşmanın her birinde 3 gol yedi.

Genel olarak, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Afrika milli takımları Dünya Kupası eleme turlarında Avrupa takımlarıyla oynadıkları 18 maçta sadece 4 galibiyet elde etti; bu galibiyetlerin 3'ü Fas'a, 1'i ise Senegal'e ait.

Maç Senegalli bir galibiyetle sona ermek üzereyken, Belçika milli takımı ani bir toparlanma göstererek 86. ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Yuri Tielemans'ın attığı iki golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maç uzatmalara gitti ve uzatmaların 120+5. dakikasında Yuri Tielemans'ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde "Kırmızı Şeytanlar" son anda galip geldi.

Bu galibiyetle Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.



