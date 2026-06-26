Senegal acımasızca saldırıyor ve eleme turlarına yükselme umudunu canlı tutuyor

Senegal, Irak’ı büyük bir farkla mağlup etti (5-0). Mükemmel bir başlangıcın ardından Senegalliler, ancak ikinci yarıda gerçek anlamda baskı kurmayı başardılar. Bu büyük galibiyet sayesinde takım, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma şansını koruyor; bu da bir sonraki tura yükselme için yeterli olabilir.

Senegal ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu: Takımın bir sonraki tura çıkma umudunu canlı tutabilmesi için tek yol, yüksek farkla galip gelmekti. Bu mesaj çok net bir şekilde anlaşılmış görünüyordu, zira maçın daha dördüncü dakikasında Afrika ülkesi öne geçti. Bir köşe vuruşundan Abdoulaye Seck’in kafasıyla Habib Diarra’ya çarpan top, ardından ağlara gitti: 1-0.

Senegal hemen fırsatı kokladı ve ikinci golü bulmak için hırsla saldırıya geçti. Sadio Mané, Rebin Sulaka’yı geçerek Irak kalesine doğru serbest bir yol bulmuş gibi görünüyordu ki, savunma oyuncusu onu yere indirdi. Hakem Anthony Taylor ilk başta sarı kart gösterdi, ancak video hakeminin müdahalesi üzerine Sulaka kırmızı kartla oyundan atıldı.

İrak, tüm gücüyle dirençli bir savunma sergiledi. Sahada derin bir savunma hattı kuran ve hatlarını sıkı tutan Graham Arnold'un takımının, uzun süre hasarı sınırlı tutmayı başardı. Ara sıra Irak, kontrataklarla Senegal ceza sahasının kenarına kadar ulaştı, ancak bu durum büyük gol fırsatlarına dönüşmedi.

Yine de Senegal, ikinci yarının başlamasından on dakika sonra 2-0’ı buldu. FC Utrecht’in orta saha oyuncusu Zidane Iqbal, basit bir top kaybı yaşadı; ardından Lamine Camara topu ele geçirdi ve Ismaïla Sarr’ı buldu. Forvet, turnuvadaki üçüncü golüyle skoru 2-0’a taşıdı.

Ardından işler hızla gelişti: sadece üç dakika sonra Irak’a son darbe vuruldu. Pape Gueye, on altı metrenin dışından topu muhteşem bir şekilde uzak üst köşeye gönderdi: 3-0. Su molasının ardından Gueye yine golcü kimliğini gösterdi. Çok sert bir vuruşla skoru 4-0’a taşıdı.

Irak’ın direnci tamamen kırılmıştı ve 82. dakikada Senegal skoru 5-0’a çıkardı. Iliman Ndiaye, kaleci Ahmed Basil’i kısa köşeye attığı eşsiz bir şutla alt etti ve böylece maçın sonucunu belirledi. Senegal, I. grupta kesin olarak üçüncü sırada yer aldı. Senegalliler, önümüzdeki günlerde Cezayir, Belçika, Kongo, Yeşil Burun Adaları ve Hırvatistan’ın maç sonuçlarını büyük bir ilgiyle takip edecek.