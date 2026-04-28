Senegal 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Senegal taraftarları, bu Temmuz ayında takımlarının Dünya Kupası kupasını havaya kaldırmasını hayal ediyor.

Bu yaz Kuzey Amerika'da Teranga Aslanları'nı ne bekliyor olursa olsun, en azından Dünya Kupası Finali'nin oynanacağı stadyumda maç yapma garantisi var, çünkü grup aşamasındaki ilk iki maçları East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Senegal'in 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 16 Haziran Salı Senegal - Fransa (15:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal (20:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 26 Haziran Cuma Senegal - Irak (15:00) BMO Field (Toronto) Bilet

Senegal 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Senegal 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Senegal'den ne beklemeli?

Doğu Afrika'nın kıyı ülkesi, daha önce sadece üç kez Dünya Kupası'na katılmış olsa da, bu turnuvaların ikisinde grubunu geçmeyi başardı. Senegal, 2002'deki Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında etkileyici bir şekilde son 8'e kaldı. O yıl, Seul'deki grup açılış maçında, o dönemki Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonu Fransa'yı 1-0 yenerek futbol dünyasını şok etti. En son Katar'da (2022) oynadıkları turnuvada da grup maçlarının ikisini kazanarak eleme turlarına yükseldi.

Pape Thiaw'ın liderliğindeki Senegal, Kuzey Amerika'ya iyi bir formda gelecek. Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elendikten sonra dostluk maçlarında sadece iki kez yenildi (2023'te Cezayir'e ve 2025'te Brezilya'ya). Aslanlar, eleme turlarında da kükredi; 10 maçın 7'sini kazanarak yenilmezliğini sürdürdü. Ayrıca yaz aylarında Nottingham'da İngiltere'ye karşı aldıkları 3-1'lik çarpıcı galibiyetle moral kazandılar; bu, Thomas Tuchel'in yönetiminde Three Lions'ın şu ana kadar aldığı tek yenilgi.

Senegal, kadrosunda çok deneyimli ve köklü bir omurgaya sahip ve bu, Dünya Kupası hedefleri için paha biçilmez bir değer olacak. Savunmada Kalidou Koulibaly, orta sahada Idrissa Gueye ve forvette Sadio Mane, hepsi 100'ün üzerinde milli maç tecrübesine sahip. Ancak bu sadece buzdağının görünen kısmı, çünkü Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr ve Nicolas Jackson gibi isimler de önde gelen Avrupa kulüplerinde düzenli olarak forma giyiyor.

Senegal 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Senegal maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasındaki her maçta takımınızı canlı izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

"Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: