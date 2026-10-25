Ajax, pazar günü Eredivisie'de zorlu bir galibiyet aldı. Sparta deplasmanında ikinci yarının büyük bölümünde baskı altında kalan Ajax, 1-2'lik galibiyeti güçlükle korudu. Ajax'ın gollerini Abdellah Ouazane ve Tolu Arokodare attı.

Ajax, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle Ouazane'nin sürekli karşısındaki oyuncunun üzerine gittiği sol kanattan tehlike yarattı. Bu baskı 22. dakikada açılış golünü getirdi: Julian Brandt ile yaptığı paslaşmanın ardından Ouazane, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Sparta, devre arasına girilmek üzereyken beklenmedik bir şekilde eşitliği sağladı. Eredivisie'deki 500. maçına çıkan Jens Toornstra, Isaac Babadi'nin adrese teslim ortasını güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1. Ajax için bir darbeydi ancak takım çabuk toparlandı.

Hızlı bir kontra atakta oyunu Brandt yönlendirdi. Alman oyuncu topu uzun süre taşıdıktan sonra Tolu'ya pas verdi. Tolu da topu son derece sakin ve kontrollü bir vuruşla uzak köşeye gönderdi. Böylece Míchel'in ekibi soyunma odasına 1-2 önde gitti.

Ajax, ikinci yarıda maçı koparamadı. Tolu, Amsterdam ekibinin üçüncü golüne yaklaştı ancak şutu direğe takıldı. Sonrasında Sparta oyundaki ağırlığını artırdı ve Brandt'ın büyük hatasının ardından beraberliğe çok yaklaştı. Fakat Marc ter Stegen, oyuna sonradan giren Mitchell van Bergen'in şutunu kurtararak takımının imdadına yetişti.

Bu pozisyon Ajax için bir uyarıydı ancak takım, son bölümde giderek daha fazla geriye çekilmekten kurtulamadı. Sparta, Milan Zonneveld ve Van Bergen ile birçok fırsat yakaladı. Ajax ise büyük ölçüde şansının ve Ter Stegen'in mükemmel performansının yardımıyla uzun süre ayakta kaldı.

Míchel, galibiyetten emin olamayınca son bölümde savunmayı güçlendirmek için Daley Blind'ı da oyuna aldı. Heyecan son dakikaya kadar sürdü ancak Sparta bir daha gol bulamadı. Böylece Ajax hanesine üç puan yazdırdı ve lider Feyenoord'un üç puan gerisinde, Eredivisie'de ikinci sıraya yükseldi.