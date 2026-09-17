Mısır Millî Takımı teknik direktörü Hossam Hassan, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin başlangıcına sahne olacak yaklaşan uluslararası ara için Mısır'ın kadrosunu açıkladı.

Mısır Millî Takımı, ayın 25 ve 29'unda Angola ve Güney Sudan ile karşılaşacak; ardından 4 Ekim'de Güney Afrika Millî Takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

Kadroda ilk kez çağrılan yeni bir isim yer aldı; Ahly orta saha oyuncusu Ali Mahmud. Ayrıca sakat olan Mohamed El Shenawy'nin yokluğunu telafi etmek üzere El Bank El Ahly kalecisi Abdelaziz El Baluti de takıma geri döndü. El Baluti'nin daha önce Mart 2025'te Mısır kampına katıldığını hatırlatalım.

Kadroda yurt dışında forma giyen 9 profesyonel oyuncu yer aldı; başlarında ise hücum ikilisi Mohamed Salah ve Omar Marmoush geliyor.

Mısır Millî Takımı'nın kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleciler: Mustafa Shobier, El Mehdi Soliman, Mohamed Alaa, Abdelaziz El Baluti.

Savunma: Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.

Orta saha: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Ali Mahmud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathi, Emam Ashour, Mustafa Ziko.

Hücum: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.

Mısır Millî Takımı kadrosundaki eksikler

Kadroda Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed El Shenawy ve Yasser Ibrahim sakatlık nedeniyle yer almazken, Nabil Emad Donga da teknik nedenlerle kadro dışı kaldı.

Marwan Attia ise, Fas'ta düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası'nda aldığı ceza nedeniyle yalnızca Angola maçında görev alamayacak.









Mısır Millî Takımı'nın uluslararası ara dönemi kamp programı

17 Eylül: 6 Ekim şehrindeki Millî Takımlar Merkezi'nde kampın başlaması.

25 Eylül: Elemelerin ilk turunda Kahire Uluslararası Stadı'nda saat 21.00'de Angola ile karşılaşma.

27 Eylül: Millî Takım kafilesinin özel uçakla Güney Sudan'a hareketi.

29 Eylül: Elemelerin ikinci turunda Güney Sudan saatiyle saat 15.00'te Güney Sudan maçının oynanması.

30 Eylül: Kafilenin Kahire'ye dönüşü.

4 Ekim: Kahire Uluslararası Stadı'nda Güney Afrika ile hazırlık maçı.

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