Fransa Milli Takımı, bugün cuma günü, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftası kapsamında konuk ettiği İtalya ile "Stade de France" stadında (1-1) berabere kaldı.

İstatistik ağı "Opta"'ya göre Fransa, skoru açtıktan sonra kazanmayı başaramadı ve bu, Eylül 2024'ten bu yana resmi bir maçta ilk kez yaşandı. O maçta Bradley Barcola'nın yalnızca 13 saniyede attığı golle öne geçmesine rağmen yine İtalya karşısında (1-3) mağlup olmuştu.

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İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. İkinci yarının başında Michael Olise, 55. dakikada Rayan Cherki'nin kendisine kısa oynadığı serbest vuruşta skoru Fransa adına açtı; sol ayağıyla yaptığı vuruş üst direğe çarparak ağlara gitti.

Ancak İtalya'nın cevabı 13 dakika sonra geldi. Rabiot'dan gelen pası kötü karşılayan Lucas Da Cunha'nın yaptığı büyük hatayı değerlendiren Bastoni, İtalyan savunmacı olarak ileri bir bölgede topu kaparak kaleye doğru ilerledi ve kaleci Mike Maignan'ın ağlarına gol attı.

Bastoni, bu Uluslar Ligi sezonundaki gol sayısını ikiye çıkardı; günler önce İtalya'nın (4-1) kazandığı Türkiye maçında da takımını öne geçiren golü atmıştı.

Fransa bu beraberlikle puanını 7'ye yükselterek Birinci Grup'un lideri oldu; 6 puanlı Belçika ikinci, 4 puanlı İtalya üçüncü sırada yer alırken Türkiye puansız olarak sıralamanın sonuncusu konumunda bulunuyor.