"Sen bir hain ve aptalsın"... Ibrahimović'in cesareti, kendisine ateş açılmasına neden oluyor

Efsanevi İsveçli forvet Zlatan İbrahimoviç, "Fox Sports" kanalında spor yorumcusu olarak görev yaparken, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'i görmezden gelerek Hırvatistan milli takımını destekleyeceğini açıklamasının ardından, Bu açıklamalar, Bosnalı taraftarlar arasında büyük öfkeye neden oldu.

Amerikan kanalı, grupları analiz ederken, İsveç milli takımında 122 kez forma giyip 62 gol atan İbrahimoviç'in, babası Bosnalı olmasına rağmen annesinin memleketi olan Hırvatistan'a futbol sadakatini ilan ederek herkesi şaşırttığını ortaya koydu.

Turnuvadaki favori grubu sorulduğunda Zlatan, L Grubu'na büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "İngiltere var, kupa eve dönecek mi? Göreceğiz," dedi ve ekledi: "Ben de Hırvat kökenliyim, bu yüzden bu turnuvada onları destekleyeceğim."

Bu açıklama, Dünya Kupası'na katılan Bosna-Hersek'te öfkeyi alevlendirmek için yeterli oldu. Birçok kişi, İbrahimoviç'in babasının kökenlerini inkar ettiğini ve Bosnalı taraftarları aşağıladığını düşündü.

Sosyal medyada İsveçli yıldız hakkında öfkeli yorumlar yağdı. Bir yorumcu, "Sen bir hainsin, baban Boşnak, sen tam bir aptalsın" yazarken, bir diğeri daha ılımlı bir üslupla, "Bosna'yı desteklediğini de söyleyebilirdi" yorumunu yaptı.

Buna karşılık, Hırvat taraftarlar gurur ve üzüntü arasında değişen karışık duygularla tepki gösterdi. Bir taraftar şöyle yazdı: "Senin zamanında bizimle oynamalıydın, 2018 Dünya Kupası'nı kazanırdık." Bir diğeri ise şöyle yorumladı: "Mandzukic ve Modric'in Zlatan'ın arkasında olduğu bir Hırvatistan'ın ne hale gelebileceğini bir düşünün."

Ibrahimović, Hırvatistan'a destek verdiğini açıklamakla kalmadı, her zamanki alaycı üslubuyla L Grubu'nu analiz etmeye devam etti. Gana'nın "son derece yetenekli" oyunculara sahip olduğunu belirtti, ardından Panama'ya sert bir darbe indirerek şöyle dedi: "Bence İngiltere ve Hırvatistan'ın birincilik için rekabet edeceği bu grupta kolay lokma olacaklar. Gana, bu iki takımın yoluna çomak sokabilir ve puanlarını alabilir."