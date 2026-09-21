Şemrani, Berikan'ı görmezden geldi ve Suudi Arabistan'ın hücumuna liderlik etmesi için bu oyuncuyu seçti

Hilal kulübünün efsanesi Nasır el-Şemrani, çarşamba akşamı oynanması planlanan ve Arap Körfezi Kupası'nın ilk hafta maçında karşılaşılacak Kuveyt mücadelesinde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın asıl santrfor pozisyonuna ilişkin olarak Ahli forveti Firas el-Buraykan'ı görmezden geldi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Irak'ın yer aldığı bir grupta bulunuyor; ancak El-Buraykan, El-Hamdan, Muhammed el-Uveys ve diğerlerinin öncülüğünde iyi bir oyuncu grubuna sahip. Yunan teknik direktör Georgios Donis ise turnuva serüvenine başlamak için en uygun kadroyu arıyor.

Forvet mevkisinde büyük tecrübeye sahip El-Şemrani, Abdullah el-Hamdan'ın şu an için en hazır seçenek olarak göründüğünü ve bunun da onu Kuveyt karşısında ileri hattı en baştan yönetme fırsatını hak eder duruma getirdiğini düşünüyor.

El-Şemrani, "Dorina Gayr" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bana göre santrfor mevkisinde hiçbir oyuncu Abdullah el-Hamdan'ın hazırlık seviyesine ulaşmadı ve Donis, Kuveyt maçının başından itibaren onu asıl oyuncu olarak sahaya sürmeli."

El-Şemrani'nin görüşü, kendi bakış açısına göre El-Hamdan'ın şu an açılış maçında milli takımın ihtiyaç duyduğu hazırlığa sahip olduğu anlamına geliyor; özellikle de kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde mücadele eden Suudi Arabistan için turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmanın önemli olabileceği düşünülürse.

Ayrıca okuyun: Körfez 27 öncesi Suudi Arabistan: Irak tarihi bir kâbus, Kuveyt ve Umman ulaşılabilir

Ayrıca El-Hamdan'ın tercih edilmesi, Donis'in listesindeki en dikkat çekici hücum seçeneklerinden biri olan Firas el-Buraykan'ın potansiyelini küçümsemek anlamına gelmiyor; aksine bu durum, El-Şemrani'nin şu an için daha hazır gördüğü oyuncuya olan tercihini yansıtıyor. Teknik direktörün turnuva boyunca başvurabileceği birden fazla seçenek bulunuyor.

Donis'in halihazırda çeşitli hücum çözümleri mevcut; zira listesinde El-Buraykan, El-Hamdan ve Abdullah el-Salem'in yanı sıra Sultan Mendeş, Muhammed Ebu el-Şamat, Salih Ebu el-Şamat ve Hemmam el-Hemami de yer alıyor. Bu da Yunan teknik direktöre her maçın niteliğine göre isimler arasında tercih yapmak için geniş bir alan tanıyor.

Kuveyt mücadelesi ise bu seçeneklerin ilk sınavı olarak kalıyor; zira "Körfez 27"de güçlü bir başlangıç yapma isteği doğrultusunda Donis'in maça başlayacak forvetin kimliğini belirlemesi gerekecek. El-Şemrani ise Suudi Arabistan'ın hücumunu yönetmek için en hazır gördüğü seçenek olarak El-Hamdan'ın adını açıkça ortaya koydu.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.