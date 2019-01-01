Semih Özsoy: Bizim dediğimiz her şey çıktı.

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Galatasaray yönetiminin davranışlarını eleştirdi.

'de sezonu 6. bitiren , son maçında 'u 3-1 yenerken İkinci Başkan Semih Özsoy, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy'un hedefinde ise galatasaray vardı:

"Sezon bizim için kötü olduğu kadar lig olarak da çirkindi!"

"Bizim söylediklerimizde bir istikrar vardır. Sezon bizim için kötü kadar olduğu kadar lig olarak da çirkindi. Sonuçlarını da gördük. Saha dışı olayları, saha içinden fazla konuşuldu. Umarım TFF seçimleri yeni bir dönem olur."

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"Bizim kişilerle, takımlarla hiçbir zaman davamız olmamıştır, fikirlerle olmuştur. Biz şampiyonluğu kovalayan 'nin en büyük kulübüyüz. Bunu bir takım bazında konuşmamak lazım. Mücadele ettiğine inanan, saha içi-dışı olaylarıyla değil, ister küme düşsün, ister 5. olsun, hakkıyla şerefiyle, oynayan her takım bunu hak etmiştir. Buna inanan her takım da benim tebriğimden kendine pay çıkartabilir."

"Beni bir ara mahkemeye vereceklerdi, hala bekliyorum"

"Bir lig sonuçlandı bitti. Bunu önümüzdeki günlerde önlü arkalı değerlendirebiliriz. Burada kendi maçımızdan sonra başka maçı değerlendirmek şık olmaz. Fakat bizim dediğimiz her şey çıktı. Şantajla, "işte elimizde şunlar var, konuşacağız, açıklayacağız" diyenler, hatta beni bir ara mahkemeye vereceklerdi, hala bekliyorum. Bunlarla bir yere gidilmediğini Türk futbolu bir kere daha gördü. Bize gönderme yapanlar, esasında bir kendilerine baksınlar. Buralara nasıl gelmişler."

"Göksel Başkan da söyledi. Biz mahkemeye verdik dedi. Kendilerini tebrik ediyorum. Nihat Başkan da sızdırma olmadığını söylemiş. VAR kayıtları var diyenlerin cevap vermesi lazım."

Semih Özsoy gelecek sezon için Abdullah Avcı'yla görüşmediklerini söylerken, önümüzdeki yıl teknik direktör Ersun Yanal'la devam edeceklerini belirtti.