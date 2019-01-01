Semih Özsoy: Slimani, Fenerbahçe'nin menfaatleri için takımda kaldı

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 2-0 kazanılan Göztepe maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, İslam Slimani'nin Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda takımda kaldığını söyledi.

Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özsoy, taraftarlarla birlikte bir maçı daha mutlu kapattıklarını belirtti.

Güzel ve tempolu bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayan Özsoy, İslam Slimani'nin transfer süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'de transfer çalışması her zaman olur. İslam Slimani gitseydi bir forvet alınacaktı, alınabilirdi. Real Betis ile sıcak saatler yaşandı. Slimani de gitmek istiyordu. Biz de gelen teklifler bizim lehimize ve çıkarlarımıza uygun olursa kabul edecektik. Bununla birlikte bir kuralımız daha vardı. Aldığımıza, verdiğimize baktığımızda Fenerbahçe'nin menfaatleri neyse ona göre hareket edildi. Dolayısıyla 'Fenerbahçe göndermedi' şeklinde kesin bir ifade kullanamayız. Karşılıklı istişare ile alınmış bir karardır. Fenerbahçe'de almış olmak için, şartları zorlamak için ya da dediğimizi yaptık demek için hiçbir transfer veya hamle yapılmaz. Fenerbahçe'nin menfaati olan buydu, biz de bunu yaptık."

Seyirciyle birlikte gurur duyulacak bir tablo oluşturulduğunu ifade eden Özsoy, "Taraftarlarımız kötü günde hep bize destek çıktı. Transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları, istediğimiz şartlarda transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe camiası bununla birlikte çok daha güzel ve başarılı günler geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

"Camiamızın yeni oyuncuları kucaklaması sevindiriciydi"

Semih Özsoy, sarı-lacivertli taraftarların, karşılaşma öncesinde yeni transferlere gösterdiği ilginin önemli olduğunu belirtti.

Galibiyet ve başarıların devam edeceğinin altını çizen Özsoy, şöyle devam etti:

"Bugün sevindirici olan bir şey de camiamızın hemen yeni oyuncuları kucaklaması ve sahip çıkmasıydı. Özellikle Tolgay'ın daha birinci dakikada Fenerbahçe'mizin formasını giymenin verdiği heyecan bir kenara hemen adapte olması da mutluluk verdi. Keza Moses Evkur Yeni Malatyaspor maçında da süre almıştı. Diğer oyuncular da çok kısa sürede adapte olacak. Bunun en güzel örneğini de Sadık'la yaşadık. Bugün talihsiz bir durum oldu, inşallah oradan da güzel haber çıkacak."

Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarındaki hakem yönetimlerini beğenmediklerini ancak bu kararların altında bir art niyet aramadıklarını vurgulayan Özsoy, "Biz hiçbir zaman konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Boşu boşuna konuşmak istemiyoruz. Dediklerimizde ağır konuşmamamız veya kırıcı olmamamız, bu noktada ısrarcı olmayacağımız anlamına gelmez. Bizim en ufak bir şey söylememiz orada sıkıntı olduğunun ispatıdır, yoksa konuşmayız. Hakemlerin daha dikkatli olmasını tabii ki gönül ister çünkü en önemli. Dev çınar Fenerbahçe'mize hiçbir şey olmaz ama bu hataları yapanlar bunların altında kalır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman galibiyet ve başarı olduğunu söyleyen Özsoy, "İlk yarının tamamını unutmuştuk. Bursa'da da galibiyete çok yakındık. İkinci yarı çok iyi oynamadık, diye görünüyordu doğrudur fakat ona rağmen galibiyete çok yakındık. Ta ki o talihsiz kararlar olmasaydı. Orada hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacağız. Yeni bir takım gibi olduk. Hakikaten ruh geldi, birçok şey değişti. Ersun hocayla birlikte değişmeye devam ediyor. Ali Başkan'ın ısrarla takıma verdiği destekle, yönetim kurulunun arkasında durmasıyla inşallah istediğimiz noktalara gelmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe ligi bitirebildiği kadar yukarıda bitirecektir. Zaten hiç alışık olmadığımız bir durum, alışık olmadığımız yerler ama göreceksiniz kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz. Elimizde para var. En büyük avantajımız ısrarlı ve stratejik bir biçimde beklediğimiz hamleleri bizim istediğimiz şekilde bitirmek. Fenerbahçe'mize oldukça karlı bir kapanış sağladık. Başkanımızda söyler; dün UEFA'da bir denetleme vardı. Orası oldukça iyi geçti. Haberler oldukça iyi ama tabii kesin bir sonuç yok. Ama genel intiba oldukça güzel. Fenerbahçe'miz her yerde iyi. Futbolda bir sıkıntımız vardı onu da düzelttiğimiz takdirde geçmiş yıllardan çok daha iyi, eskiden olduğu gibi özellikle amatör şubelerde liderliğe oynayan bununla birlikte finanstaki krizi de olabildiğince atlatmak için elinden geleni yapan ama bu çok çabuk olmayacağını söylediğimiz şekilde ilerliyoruz."