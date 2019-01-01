Semih Kaya: Trabzonspor'u yeneceğiz

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada Trabzonspor’u yeneceklerini söyledi.

, UEFA 3. Eleme Turu’nda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya karşılaşma öncesi kulübünün internet sitesine bir röportaj verdi.

Trabzonspor hakkında bilgi veren Semih Kaya “Trabzon futbol ile yaşayan bir şehir. O gün maçta 50 bin kişi olur. Stadın kapasitesi o kadar büyük olmasa bile girerler. Böyle anlarda Türk taraftarlar için kuralların pek önemi yoktur” diye konuştu.

Muhtemel atmosferi de değerlendiren Semih, “Bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. İlk 10 dakika her oyuncu için zordur ama alışırsanız atmosferi unutur ve maça odaklanırsınız. Futbol basit bir oyun. Saha dışından etkilenmezsiniz kazanan siz olursunuz. Evet maç boyunca bağıracaklar çağıracaklar ancak bize zarar veremezler. Endişelenecek bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

formasıyla defalarca Trabzonspor maçı oynadığını söyleyen ve bu maça hazır olduğunu söyleyen Semih, “Galatasaray formasıyla Trabzon’da sekiz maça çıktım. Birçok maçtan galip ayrıldık. Umarım Perşembe günü de böyle olacak. İlk maçta öne geçmemize rağmen büyük avantaj kaybettik ama futbol böyle bir oyun. Her şeyimizi verirsek kazanırız.” diyerek sözlerini noktaladı.