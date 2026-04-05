Semenyo: City'nin yıldızı, dünyanın en iyi oyuncularından biri

Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo, dün Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'a karşı alınan 4-0'lık ezici galibiyetin ardından takım arkadaşı Ryan Sharqi'yi dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirdi.

Semenyo bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı olurken, Şerki de bir asist yaptı. Takım arkadaşları Erling Haaland ise hat-trick yaparak Manchester City'yi yarı finale taşıdı.

Semenyo, ESPN'e verdiği demeçte Şerki hakkında şunları söyledi: "O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Topla kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilir, bu yüzden hayatımı kolaylaştırıyor."

"Geriye çekilip beni arkasında bulmaya çalışacağını ya da topu ayağıma atacağını biliyorum, bu da işleri kolaylaştırıyor" diye ekledi.

"Antrenmanlardaki ilk günümü hatırlıyorum. Sergilediği bazı beceriler beni 'Bu oyuncu ne tür bir oyuncu?' diye sormaya itti" dedi.

"O birinci sınıf bir oyuncu. Topla çok yaratıcı ve biz bunu seviyoruz."

Ganalı oyuncu, sezonun geri kalanında Manchester City'nin hedefleri hakkında şunları söyledi: "Çok fazla hırs ve bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz çok fazla hedef olduğunu hissediyorum. Gelecekte daha fazlası var ve biz sadece devam etmeliyiz."

"Şu anda sezonun en önemli kısmı bu, bu yüzden sadece mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Artık her maç bir final maçı gibi, bu yüzden sadece baskıyı sürdürmeliyiz ve ne olacağını beklemeliyiz."