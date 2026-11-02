"Sem Steijn, Fortuna karşısında oyuna sonradan girmek istemedi. Çok duygusaldı."

Feyenoord-Fortuna Sittard maçında Sem Steijn'in yedek kulübesinde kalması yalnızca Giovanni van Bronckhorst'un tercihi değildi. Van Bronckhorst, Inter maçı öncesindeki basın toplantısında orta saha oyuncusunun da kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Feyenoord, cumartesi öğleden sonra Fortuna Sittard karşısında bir saat geride kalırken 1-0 öne geçti. Luciano Valente, Anis Hadj Moussa'nın geriye çıkardığı topu ağlara gönderdi.

Konuk ekip, bitime beş dakika kala beraberliği yakaladı. Üstelik golü, Feyenoord'dan kiralanan Shiloh ‘t Zand ceza sahası dışından attı.

Beraberlik golünün ardından, golcülüğüyle tanınan Steijn oyuna girmedi. Van Bronckhorst, "Skor 1-1 olduktan sonra elbette hücuma yönelik bir değişiklik yapmak istersiniz. Sem konusunda da teknik ekibimle istişare ettim... Onu oyuna almak için yanına gittiklerinde hâlâ duygularının etkisinde olduğunu gördünüz." dedi.

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"Sanırım neden oyuna girmediğine dair duygularının etkisi hâlâ sürüyordu. Bu yüzden oyuna girmeye hazır olmadığını düşündük. Ben de durumu olduğu gibi bırakma kararı aldım." diye devam etti Van Bronckhorst.

"Aslında onu oyuna almak niyetindeydik. Ama bazen bir oyuncu oyuna girmek için kendini iyi hissetmeyebilir. Özellikle de yeniden oturması söylendikten sonra."

"Sonuçta son birkaç gündür yine iyi antrenman yaptı ve yarın oyuna girmeye hazır. Bazen teknik direktör olarak o anı değerlendirip bir oyuncuyu oyuna almanın doğru olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Yarın durum farklı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Feyenoord, salı akşamı saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak. De Kuip'te oynanacak maç, Ziggo Sport'tan yayınlanacak.