Sem Steijn, Barcelona - Feyenoord (5-1) maçında attığı golün ardından yaptığı coşkulu sevince kesinlikle pişman değil. Orta saha oyuncusu bunu ESPN kameralarına söyledi. Steijn, kutlama şekli nedeniyle epey eleştiri aldı, ancak buna pek aldırmıyor.

Steijn, çarşamba akşamı Camp Nou'da skoru 4-1'e getiren isim oldu. Attığı gol sonuca çok fazla etki etmese de orta saha oyuncusu golünü coşkuyla kutladı. Herkes bunu takdir etmedi, ancak Steijn eleştirileri kendisi anlamıyor.

“Küçükken, yatmadan önce Şampiyonlar Ligi'ni takip edebilmek için hep gizlice izlerdim” diye söze başladı Steijn. “Sonra o sahnede kendin yer alıp Camp Nou'da gol atıyorsun; bu harika bir ilk maç.”

Steijn'ın sevinç şekline katılmayanlara ise net bir mesajı var. “Bence o insanlar önce gidip Camp Nou'da bir gol atmalı. Sonra bunun insana neler hissettirdiğini anlarlar. Belki ancak o zaman fikir beyan edebilirler.”

Orta saha oyuncusu, kendi sözlerine göre, gelen olumsuz tepkilerle zaten kafasını karıştırmıyor. “Aslında çok güzel tepkiler aldım. Bunu çok hoş bulan insanlar vardı. Araya biraz olumsuzluk karıştı diye de pek umursamıyorum. Çünkü deplasman tribününün tamamının da sevindiğini gördüm, yani Feyenoord için de güzel bir goldü.”

“Her şey gayet güzeldi. Sadece sonuç daha kötü oldu, ne yazık ki. Tabii ki iyi bir sonuç almayı ve benim gol atmamasını tercih ederdiniz ama madem gol attım, o zaman sevinmeye de hakkım var diye düşünüyorum.”

Steijn'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının keyfini uzun uzun çıkaracak zamanı yok. Feyenoord pazar günü bir sonraki maçına çıkacak ve Eredivisie'de PEC Zwolle ile karşılaşacak. Steijn ise bu sezon daha önce hiç bulamadığı ilk 11 şansını umacak.