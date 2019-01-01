Selimiyespor'da makarna şenliği ve futbol turnuvası

Nuh'un Ankara Makarnası sponsorluğunda ilk kez düzenlenen turnuvada U-9 ve U-10 takımları mücadele etti

Selimiyespor ile Üsküdar Belediyesi'nin ortak projesi olarak düzenlenen futbol turnuvasının 1'incisinde 8 takım yarıştı.

Nuh'un Ankara Makarnası sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte U-9 ve U-10 takımları mücadele etti.

Radyospor'da Salim Manav'ın programına konuk olan Selimiyespor Asbaşkanı Rahmi Çuhacı, turnuvayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Selimiyespor ve Üsküdar Belediyesi bu projede bir araya geldi. Turnuvada kulübümüz dahil 8 takım yer aldı. Ardından makarna günü yaptık. Hedefimiz Selimiyespor olarak Türk çocuklarını spora yöneltmek. 1946'da kurulan bir kulüp olarak altyapımızdan yetişmiş önemli oyuncularımız var. Sadece profesyonel değil amatör takımlara da sporcu gönderiyoruz."

Hedeflerinin daha fazla branşta aktif hale gelmek olduğunu ifade eden Çuhacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk milleti sporu çok seviyor. Biz de kulübümüzde hentbol ve voleybol şubelerini açmak istiyoruz"