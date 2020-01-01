Selçuk Şahin: İlk virajı çok iyi döndük

Fenerbahçe'ye idari koordinatör olarak geri dönen Selçuk Şahin, ilk 8 haftalık periyodu ve iş tanımını anlattı.

Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, ligde ilk 8 haftayı minimum kayıpla geçmeyi başardıklarını söyledi.

FB TV'de açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, görev tanımından takım içindeki sinerjiye, altyapı çalışmalarından saha dışı organizasyonun yönetimine kadar birçok konuya değindi.

"İyi bir 8 hafta geçti"

Takım sayısı ve sıkışmış takvim sebebiyle geniş bir kadroyla sezona başladıklarını belirten Şahin, "Tamamen yeni bir takımız. İlk geçen süreç önemliydi. Bu süreçte yeni bir takım ne kadar fazla puan alabilir, onu hesapladık. Bana göre ilk virajı çok iyi döndük. Puan kayıpları oldu ama yeni bir takımın yaşayabileceği minimum kaybı yaşadık. İyi bir 8 hafta geçti. Sadece 1 maç kaybettik. Bundan sonraki süreç bize her geçen gün daha olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Emre'nin gerçekten yoğun geçen mesaisi var"

Konu Fenerbahçe olunca kendisi için görevin fark etmediğini dile getiren Şahin, "Hangi mevkide, hangi konumda olursa olsun kulüp içerisinde bulunmak, bu kulübe hizmet edebilmek benim için büyük bir şeref ve gururdur. Volkan ağabeyle beraber Emre'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emre'nin gerçekten yoğun geçen mesaisi var. Birçok şeyle uğraşmak zorunda kalıyor. O anlamda ben yükünü hafifletmek adına Emre'ye destek olmak için geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Samandıra'yı özlemişim"

Selçuk Şahin, sportif direktör Emre Belözoğlu ile devre arası planlamasını yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

Daha fazla takım

"Şu an dünyanın mevcut durumu gereği oyuncuları videolarla izlemek durumundayız. Şu anki şartlar hem seyahat etmeye hem de bir yere gidip maç izlemeye uygun değil. Onun dışında Samandıra'da antrenman toplanma saatiyle beraber buradayız. Takımla alakalı raporları ben alıyorum, Emre'ye iletiyorum. Hocayla sürekli diyalog halindeyiz. Hocayı rahat ettirmek, konforunu sağlamak bizim adımıza çok önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Birçok noktaya dokunmaya çalışıyorum. Bizim adımıza Emre de bunu söylüyor. Henüz çok fazla tecrübemiz olmayan bir taraf ama her geçen gün biz de bir şeyler öğreniyoruz işin bu tarafında. Bu kulübe hizmet edebilmek, tesislerin kapısından içeri girebilmek gerçekten büyük keyif. Buradan 5 yıldır uzaktım. İlk girdiğimde hiç ayrılmamışım gibi hissettim. Samandıra'yı da özlemişim. İnşallah skorlar da bizi desteklerse bu başarılı süreç devam eder."

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"Amacımız kulübü maddi anlamda rahatlatmak"

Selçuk Şahin, altyapıdan çıkaracakları oyuncularla kulübe maddi anlamda destek olmak istediklerini ifade etti.

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Sürekli transfer yapmanın sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Şahin, "Günümüz şartlarında ekonomik anlamda sıkıntı çekmeyen kulüp çok fazla değil. Bu anlamda bana göre kurtuluş altyapı. Oraya daha fazla yönelerek oradaki oyunculara gelişmeleri anlamında çok daha iyi şartlar sunarak kulübü altyapıdan oyuncularla donatmak istiyoruz. Bu tabii zaman alacak bir süreç. Şu ana kadar iyi çalışmalar yapıldı. Emre de bunu çok istedi. Emre, Avrupa'da üst takımlarda çok fazla oynadı. Oradaki yapıyı, sistemi biliyor. Bunları da örnek alarak bir çalışma içerisinde. Bir an önce bitirebilirsek altyapıyı biraz daha içimize katarak o çocuklardan çok fazla oyuncuyu takıma katkı sağlayacak şekilde hazırlarız ve tamamen dışa yönelik oyuncu alma politikasının önüne biraz geçmiş oluruz. Kulüp için hem çok önemli bir maddi kazanç hem de kendi oyuncularını izlemek açısından manevi olarak büyük bir kazanç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Üzerime düşen her şeyi yapacağım"

Fenerbahçe'de görev aldığı için kendini şanslı gördüğünü anlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim hep saha içinde olmak, hocalık, teknik direktörlük anlamında düşüncelerim var. O heyecanı seven bir insanım ama bu tarafın da tadını almaya başladım. Keyifli, güzel bir iş. Fenerbahçe Kulübü çalışanıyım, bu benim için büyük bir gurur ve şeref. Çok önemli bir pozisyon idari anlamda. Bugün 'de futbolculuktan sonra gelebileceğiniz belki en önemli noktalardan biri. O anlamda kendimi de şanslı hissediyorum. Bu görev doğrultusunda üzerime düşen her şeyi sonuna kadar yapacağım. Şu anda bu görevden dolayı oldukça mutluyum. Bu şekilde de devam edeceğim. Oluşturmaya çalıştığımız yapı başarılarla beraber bizi destekler ve umarım uzun süre devam edeceğim bir görev olur. Özellikle Emre'yle çalışmaktan çok keyif alıyorum. Onunla sahada oynarken de çok keyif alıyordum. Şimdi saha dışında aynı görevi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bu görev için kendisi beni aradı. Beni düşündüğü, buraya beni layık gördüğü için kendisine çok teşekkür ederim. Başkanımız Ali Koç'a da teşekkür ederim."