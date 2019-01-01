Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem: Beni niye buraya kadar getirdiniz?

Club Brugge maçı kadrosuna alınmayan Selçuk İnan’ın bu karar nedeniyle Fatih Terim’e sitem ettiği öne sürüldü.

Sabah Gazetesi’nden Mehmet Özcan’ın haberine göre; maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik ekip arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı.

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Takımla 'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıkan sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.