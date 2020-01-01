Selçuk İnan: İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum

Futbolu bırakma niyeti bulunmadığını söyleyen Selçuk İnan, emekliliğini sarı kırmızılı formayla yapmak istediğini vurguladı.

'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk İnan, futbolu bırakmak gibi bir niyete sahip olmadığını ifade etti.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın sorularını yanıtlayan Selçuk, bu sezonki performansını beğenmediğini itiraf ettikten sonra "Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. 18 senelik futbolculuk hayatımda bırakın maçı idman kaçırdığımı hatırlamam! İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da emekli olmak istediğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde sorumluluk alan ve sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak futbolu bırakmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum." dedi.

Daha fazla takım

"Teknik direktörlük hedefim var"

Teknik direktörlük hedefinin bulunduğunu dile getiren Selçuk İnan, "Futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalacağım. Bana nerede ihtiyaç olur onu zaman gösterir ama kulübede olmak istiyorum. Uzun vadeli planlarımda teknik direktörlük yapmak var." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, 2011-12 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray'da beş Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.