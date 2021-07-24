Selahattin Kınalı'nın Muhammet Demir'e yönelik sözleri tepki çekti

A Spor'da Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı hazırlık maçını yorumlayan Selahattin Kınalı, yorumlarıyla tepki topladı.

Süper Lig'de yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Trabzonspor ile yeniden zirve yarışında yer almak isteyen Başakşehir'i buluşturan hazırlık karşılaşması 0-0 sona ererken, karşılaşmanın ardından konuşulan ana gündem maddesi iki takım değil, A Spor'da yayımlanan 90 dakikanın yorumculuğunu yapan eski futbolcu Selahattin Kınalı oldu.

Maç boyunca yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kınalı, Trabzon'da yer alan Guguda Köyü'nün at hırsızlarının bölgesi olduğunu belirtti. Şakayla karışık olarak Juventus forması giyen Giorgio Chiellini'nin de bu köyden olduğunu ifade eden Kınalı, Başakşehirli Muhammet Demir'in de bu bölgeden olduğunu söyledi.

Başakşehir tepki gösterdi

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada oldukça eleştirilen Kınalı hakkında bir açıklama yayımlayan Başakşehir kulübü, uzun süre Trabzonspor forması giyen 43 yaşındaki futbol adamını kınadı.

Kınalı'nın sözlerini kendisine iade eden Başakşehir kulübü, A Spor'a da seslenirken, bu konu hakkında gerekli adımların atılmasını istedi.

İlk olarak 1997-1998 sezonunda giydiği Trabzonspor formasıyla dört sezon top koşturan Kınalı, Süper Lig'de bordo-mavili takımın yanı sıra Akçaabat Sebatspor, Denizlispor ve Antalyaspor formaları giymişti.

Futbol hayatını 2008-2009 sezonunda noktalayan Kınalı, bir süredir A Spor'da spor yorumculuğu görevini üstleniyordu.

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