Selahattin Baki: Vitor Pereira ile para pul konuşmadık

Fenerbahçe'nin başına dört yardımcısıyla birlikte geçecek olan Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk istiyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın Topuk Yaylası'nda yapılacak kampın ilk gününde takımın başında yer alacağını açıkladı. Baki, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçirmek için büyük bir motivasyona sahip olduğunu belirtti.

Selahattin Baki ne söyledi?

Birçok teknik direktörle görüştüklerini ancak Pereira'nın en uygun aday olduğunu belirten Baki, Pereira'nın Fenerbahçe'yi hiçbir zaman unutamadığını söyledi:

"Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adaylarına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti. İçinde kalmışlık, bazı insanlar için çok büyük bir motivasyon kaynağı.

"Neredeyse para pul konuşmadık. Artık çok daha motive. Şampiyonluğa kıl payı kalmanın verdiği bir hüzün ve agresif bir tutum var. Vitor Pereira hocamızda karar kıldık. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil."

Dört yardımcısıyla geliyor

Pereira'nın Fenerahçe'nin başına dört yardımcısıyla birlikte geleceği açıklanırken, sarı-lacivertli takımın mevcut teknik heyetindeki Volkan Demirel ve Erdinç Sözer'in göreve devam edip etmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı. Volkan Demirel Portekizli çalıştırıcının ilk döneminde kaleyi koruyordu.

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