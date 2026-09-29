Sektioui, Kuveyt karşısında son şans kadrosunu seçiyor

Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü Tarık es-Sektiyui, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının ilk turunun kapanışında Kuveyt Milli Takımı ile karşılaşacağı ilk 11'ini açıkladı.

Müsabaka, turnuvaya önümüzdeki 6 Ekim'e kadar ev sahipliği yapan Cidde şehrindeki Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanacak.

İki milli takım, ayrıca Suudi Arabistan ve Irak'ı da içeren birinci grupta yer alıyor.

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Es-Sektiyui'nin Umman-Kuveyt maçı için oluşturduğu ilk 11 şu şekilde oldu:

Kaleci İbrahim el-Muhayni, Harib es-Saadi, Ahmed el-Kaabi, Emced el-Harisi, Musab eş-Şaksi, Halid el-Bureyki, Cemil el-Yahmedi, Nasır er-Revahi, Hüseyin eş-Şahri, Abdüsselam eş-Şükeyli, İsam es-Subhi.

Buna karşılık Portekizli Helio Sousa'nın Kuveyt Milli Takımı için oluşturduğu ilk 11 şöyle oldu:

Kaleci Abdurrahman el-Fadli, Raşid ed-Devseri, Fahd el-Haciri, Abdülaziz Mehran, Muaz ez-Zafiri, Halid el-Mürşid, Casim el-Matar, Mehdi Deşti, Muhammed Dahham, İyd er-Reşidi, Şebib el-Halidi.

Umman Milli Takımı, Kuveyt karşısında galibiyet elde etmeleri halinde yarı finale yükselmeyi garantilemek için bu gece Irak'ın Suudi Arabistan önünde puan kaybetmesini umuyor.

Kuveyt Milli Takımı, geçtiğimiz iki maçta Suudi Arabistan ve Irak karşısında aldığı yenilgilerin ardından turnuvaya veda etmişti.