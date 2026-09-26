Umman Millî Takımı'nın teknik direktörü Faslı Tarık el-Sektiyui, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasında Suudi Arabistan karşısında alınan yenilginin ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Suudi Arabistan, cumartesi akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Körfez turnuvasının grup aşaması ikinci turunda iki takımı karşı karşıya getiren maçta rakibi Umman'ı 3-0 mağlup etti.

El-Sektiyui, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Sonuç açıkçası ağır oldu, rahatsızlık hissettik ve galibiyet istiyorduk."

Şöyle devam etti: "İlk yarıda çok kötüydük ve ilk iki golü onlara armağan ettik. İkinci yarıda oyunumuz daha iyiydi ve bu bize psikolojik açıdan bir doz verebilirdi, ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, bu bizim çalışma tarzımızı değiştirmeyecek. Suudi Arabistan ile karşılaşma hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yüksek bir seviye, ayrıca hava ve yer toplarındaki mücadeleleri kazanmayı gerektiriyordu, ancak bunlar Suudi Arabistan'ın lehine oldu."

Ekledi: "Eğer hayal bir alışkanlıksa, çalışma gerektirir. Seçtiğimiz oyuncular elimizdeki mevcut unsurlara göreydi ve rakip takım daha iyiydi."

Devamında şunları söyledi: "Oyunculara teşekkür ettim çünkü yüreklerini ve ruhlarını ortaya koydular, mücadeleden kaçınmadılar. İkinci yarıda taktiksel açıdan değişikliğe gittik ve maçı üç savunmacıyla bitirdik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir gol atsaydık, oyuncularımıza beraberliği yakalama umudunu verebilirdik, ancak Suudi Arabistan'ın isteği ve gücü, bizimle hedefimizin arasına girdi. Hayalleri gerçekleştirmek için yorucu bir çalışma ortaya koymamız gerekiyor."

Sözlerini tamamladı: "İlk yarıda rakip fiziksel açıdan ve çeviklik bakımından daha iyiydi, belki de geçen maç bizi yordu. Ancak oyuncunun, bu tür turnuvaların gerektirdiği fiziksel kondisyon seviyesine uygun şekilde yeni sezona başlayabilmesi için biraz dinlenmesi gerekiyor."

Ayrıntılı olarak şunları anlattı: "Bizi rakip haline getiren yöntemin baskı yapmaya ve mücadeleleri kazanmaya dayandığını düşünüyorum. Onlarda fiziksel esneklik vardı. Konsantrasyon konusunda sorunumuz yoktu, ancak fiziksel açıdan iyi olmadığınızda bu, konsantrasyonda sorunlara yol açabilir."

Şu ifadeleri de kullandı: "Umman Millî Takımı'nın bir şans golüne bel bağlamaya devam etmemesini umuyoruz. Belki bugün kaybettik, ancak umut olduğu ve hâlâ yarışta bulunduğumuz sürece pes etmeyeceğiz."

Sözlerini şöyle bitirdi: "Yenilginin nedenlerini analiz etmemiz gerekiyor ve gelişip daha iyi olmayı umuyoruz. Sahip olduğumuz sorunlar ve bunlara uygun çözümler konusunda gerçekçi olmalıyız."

Umman Millî Takımı'nın Körfez turnuvasındaki durumu, Suudi Arabistan'a karşı alınan yenilgiyle zorlaştı. Puanı tek puanda kaldı ve bu puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Bu da tur atlama şansını son derece güçleştiriyor.

Umman Millî Takımı'nın tur atlayabilmesi için, önümüzdeki salı günü oynanacak bir sonraki maçta Kuveyt'i yenmesi ve aynı saatte Irak'ın Suudi Arabistan'a kaybetmesi gerekiyor; ayrıca aralarındaki büyük averaj farkını da telafi etmesi şartıyla.