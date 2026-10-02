Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü Faslı Tarık Sektioui, yarın cumartesi günü Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanacak Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" yarı finalinde Birleşik Arap Emirlikleri ile yapacakları karşılaşma öncesinde meydan okuma bayrağını kaldırarak, takımının bu beklenen maça zihinsel ve fiziksel olarak hazır olduğunu vurguladı.

Sektioui, basın toplantısı sırasında şunları söyledi: "Maça zihinsel, fiziksel ve sağlık açısından hazırız, önümüzde son bir antrenman seansı daha var. Oyuncular sahaya kalpleri ve zihinleri Umman halkıyla birlikte, onları mutlu etmek için çıkacaklar."

Şunları ekledi: "Herkes Umman'ın eleneceğini bekliyordu, ancak futbol benim için yeşil dikdörtgenin sınırlarını aşan bir hayat okuludur ve her gün bize futboldan daha büyük şeylerle ilgili dersler verir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eleştirmek isteyen herkes eleştirisini bana yöneltsin, oyuncular ise harika bir iş çıkarıyor. Umman futbolu, diğerlerine kıyasla oyunculara zorlukları aşmak için büyük bir istek veriyor. Tecrübeli oyuncularımız var, bir de eleştiriye maruz kalmaması gereken genç oyuncularımız."

















Sektioui, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'na duyduğu saygıyı vurgulayarak şunları söyledi: "Kendimizi küçük görmüyoruz, aynı zamanda rakibe de saygı duyuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri bizim için karşılaştığımız tüm milli takımlar gibi. Yarı final kendini anlatıyor; 90 dakika boyunca iki milli takım arasında büyük farklar yok."

Umman'ın teknik direktörü, takımın turnuva boyunca elde ettiği kazanımları da açıklayarak şöyle dedi: "Umman Milli Takımı bu turnuvadan çok faydalanıyor ve zorluklara rağmen daha güçlü bir görüntü ortaya koyuyor. Açıkça söylüyorum: Umman Milli Takımı Körfez 27'de büyüyor."

Tarık Sektioui şunları ekledi: "Umman Milli Takımı Körfez'de ve Asya'da tanınıyor ve ulaştığı yere tesadüfen gelmedi, bilakis geleceğin takımını inşa etmek için yıllarca süren bir planlamanın sonucudur ve şimdi bir olgunluk aşamasına ulaştı."









Yarı finaldeki rakibi hakkında ise Sektioui şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile daha önce Arap Kupası'nda karşılaştım, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'ni de tanıyorum. Mevcut Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı eski takım değil; teknik heyet düzeyinde bile büyük değişiklikler geçirdi."

Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin turnuvadaki son maçından rotasyon yoluyla faydalandığına ve bununla oyuncuları yarı final karşılaşmasına hazırlamayı amaçladığına dikkat çekti.

Toplantının sonunda, bir Iraklı gazetecinin son maçın ardından bazı Irak medya kuruluşlarının yaptıklarından dolayı özür dilemesinin ardından Sektioui şöyle yanıt verdi: "Kardeş Irak halkını selamlıyorum, güzel ve seçkin bir halk. Futbol halkları bir araya getiren bir oyundur ve bitiş düdüğü çaldığında her şey biter."