Sekizinci kez sahneye çıkıyor... Mahmoud Ashour, 2026 Dünya Kupası'nın "El Far" kralı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Ana Hakem Komitesi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak İspanya-Belçika maçı için Mısırlı uluslararası hakem Mahmoud Ashour’u hakem ekibine seçti.

Kahire saatiyle akşam saat 10'da Inglewood kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak olan bu merakla beklenen Avrupa derbisinde, saha hakemi Michael Oliver'ın liderliğindeki İngiliz hakem ekibi görev alacak.

FIFA, Ashour'a bu karşılaşmada yedek video hakemlik görevini vererek, onun Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansını sürdürmesini sağladı.

Bu, turnuva boyunca video teknolojisi yönetiminde sekizinci kez görev alması anlamına geliyor ve böylece mevcut turnuvada VAR odasında en çok görev alan hakem oluyor.

Ashour’a tekrar tekrar başvurulması, Uluslararası Futbol Federasyonu Hakem Komitesi’nin Mısırlı hakemin yetkinliğine ve özellikle eleme turlarındaki kritik maçlarda gösterdiği engin tecrübesine duyduğu güveni teyit ediyor.

Maçın hakem ekibi şu şekilde oluşuyor: İngiliz Michael Oliver saha hakemi, Stuart Burt birinci yardımcı hakem, Maringo James ikinci yardımcı hakem, Ramon Abate dördüncü hakem ve Brezilyalı Rafael Alves yedek yardımcı hakem.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise İngiliz Gilet Garder baş VAR hakemi olarak görev yapacak; ona Hırvat Ivan Pepek ve Decerson Joe yardımcı olarak eşlik edecek; Mısırlı Mahmoud Ashour ve Antonio Garcia ise yedek VAR hakemleri olarak görev alacak.