Teknik direktör Javier Aguirre şu anda bütün bir ulusun umutlarını temsil ediyor, ancak Meksika milli takımının Dünya Kupası’nın dördüncü maçındaki olumsuz geçmişiyle karşı karşıya: Meksika, son sekiz Dünya Kupası finallerinde bu aşamayı geçememişti.

Bu baskıyı daha da artıran bir diğer faktör ise, Meksika’nın ABD ve Kanada ile birlikte turnuvanın ev sahibi ülkesi olması ve üst üste yedi turnuvada çeyrek finalde elenmenin acısıdır. 2022 Katar Dünya Kupası’nda da ekibin, son 16 turuna bile ulaşamadan grup aşamasında erken elenmesi, ek bir hayal kırıklığı olarak yaşandı.

1994 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’ndan bu yana, Meksika milli takımı son 16 turu kompleksinin esiri olmaya devam etti. Son sekiz turnuva boyunca, en azından meşhur “beşinci maça” ulaşma umudu vardı; bu başarı, yarın Cumartesi günü Mekke saatiyle sabah saat 04.00’te oynanacak olan Ekvador maçı kazanılmasına bağlı hale geldi.

Meksika’nın başarısızlık serisi acı ve uzun soluklu görünüyor. Son Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmenin şokunun ardından, “Marca” gazetesi tarafından gündeme getirilen Dünya Kupası’ndaki yenilgiler listesi şöyle: Meksika, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda 16’lı turda Brezilya’ya (2-0) yenildi, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda Hollanda'ya (2-1), 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda Arjantin'e (3-1) yenildi ve 2006 Almanya Dünya Kupası'nda da Arjantin karşısında (2-1) aynı başarısızlık tekrarladı. 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası’nda Meksika, ABD’ye (2-0) yenildi, 1998 Fransa Dünya Kupası'nda Almanya'ya (2-1) yenildi; 1994 Dünya Kupası'na gelince, çeyrek finalde Bulgaristan'a penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elendi; ayrıca Meksika'nın 1990 Dünya Kupası'na katılmadığını da belirtmek gerekir.

Bu ağır mirasa bakıldığında, Meksika’nın son 32 turundaki rakibinin kimliği Meksikalı taraftarlar için pek de rahatlatıcı değildi. Meksika, bu maça (Fransa ve Arjantin ile birlikte) 32'li turuna tam puanla yükselen sadece üç takımdan biri olarak giriyor olsa da, kura çekiminde genel bir şanssızlık hissi hakim; çünkü grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yükselen Ekvador milli takımı, İsveç ile birlikte üçüncü sıra için yarışan sekiz takım arasında en zorlu engel olarak görülüyor.

Meksika taraftarları, bu turu geçip tarihi “dördüncü maç” kompleksini aşmak için büyük bir coşku ve heyecan içinde; ancak bu maçtan galip çıkmaları teknik olarak onları doğrudan çeyrek finale taşımayacak, zira bu yılki Dünya Kupası’nda ek bir tur (32’li tur) bulunuyor.

Meksika milli takımının tarihinde çeyrek finale ulaştığı tek iki sefer, ülkenin turnuvaya ev sahipliği yaptığı zamanlardı; ilki 1970 Meksika Dünya Kupası’nda (16 takımın katıldığı ve son 16 turu olmayan bu turnuvada çeyrek finalde İtalya’ya 4-1 yenilmişti), ikincisi ise 1986 Meksika Dünya Kupası’nda, çeyrek finalde Batı Almanya’ya penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elenmişti.