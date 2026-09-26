Sekiz ay önce yaşanan çirkin olaylar: Bayern Münih'ten Ismael Saibari cezasını çekmek zorunda

Ismael Saibari’nin kendisine Afrika Kupası şampiyonu deyip diyemeyeceği bugün bile kesin olarak netleşmiş değil. Fas, 18 Ocak’ta Rabat’taki finalde Senegal’e sahada yenilmişti. Ancak Senegal takımı maç sırasında bir ara sahayı terk ettiği için Fas, Afrika Futbol Konfederasyonu CAF’ye itirazda bulundu ve haklı bulundu. Senegal ise buna karşı yeniden girişimde bulunuyor. 8 Ekim’de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS önünde bir duruşma yapılacak, ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kargaşanın damga vurduğu finalde Saibari’nin kendisi de hoş olmayan bir olayın içinde yer aldı; söz konusu olay “havlu vakası” olarak anılıyor. Rabat’taki sağanak yağmur altında Faslı top toplayıcılar, Senegal kalecisi Edouard Mendy’nin havlusunu çalmaya çalıştı. Fas kaptanı Achraf Hakimi ile o sırada çoktan oyundan alınmış olan Saibari de buna gayet istekli şekilde yardımcı oldu. Saibari daha sonra davranışını “bir hata” olarak nitelendirdi ve bunun için özür diledi.

Buna rağmen CAF yaptırım uyguladı, para cezaları verdi ve Saibari’yi üç, Hakimi’yi ise CAF organizasyonlarındaki iki milli maçtan men etti. Fas’ın itirazı sonrası para cezaları kaldırıldı ve cezalar birer maça indirildi. Saibari ile Hakimi bu cezalarını cuma akşamı Fas’ın Afrika Kupası elemelerinde Gabon’u 2-0 yendiği maçta çekti. Buna rağmen ikisi de kadroda yer alıyor ve buna bağlı olarak salı günü Lesotho’ya karşı deplasmandaki ikinci eleme maçında ve gelecek pazar Gana’ya karşı oynanacak hazırlık maçında forma giyebilecekler.

IMAGO

Ismael Saibari’yi FC Bayern’de büyük bir fırsat bekliyor

Milli maç arasının ardından Saibari’yi, Jamal Musiala’nın sakatlığı nedeniyle FC Bayern’de önemli karşılaşmalarda daha fazla süre alma adına büyük bir fırsat bekliyor. Musiala son dönemde giderek daha iyi form tutmuştu, ancak şimdi sağ arka adalesindeki kas lifi yırtığı nedeniyle fren yaptı. Bu sakatlık, perşembe günü Almanya’nın Hollanda ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesindeki ısınmada yaşandı.

Gelen bilgilere göre Musiala üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durumda FC Augsburg ve Viking Stavanger’e karşı yaklaşan maçları kesin olarak kaçırması, muhtemelen hemen ardından oynanacak RB Leipzig ve FC Arsenal karşılaşmalarını da es geçmesi bekleniyor. Saibari bu durumda Musiala’nın merkezdeki ofansif orta saha pozisyonu için güçlü bir aday olurdu. Diğer adaylar ise kendisi de kısa süre önce sakatlığını atlatan Serge Gnabry ile Lennart Karl.

Saibari, Fas ile güçlü bir Dünya Kupası’nın ardından yaz aylarında PSV Eindhoven’dan 50 milyon euro karşılığında Münih’e transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu, FC Bayern’in şimdiye kadarki yedi resmi maçının tamamında süre aldı, ancak ilk 11’de sadece üç kez yer buldu. Üç asistin ardından milli maç arasından hemen önce Union Berlin’e karşı alınan 7-0’lık galibiyette FC Bayern formasıyla ilk resmi maç golünü attı.