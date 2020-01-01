Seifert: Kulüplerin hayatta kalması için Bundesliga'yı başlatmamız şarttı

Bundesliga'nın patronu Christian Seifert, yüzlerce yıllık tarihe sahip kulüplerin yok olmaması için liglerin başlatıldığını söyledi.

CEO'su Christian Seifert, 'da futbolun yeniden oynanması kararını kulüplerin yok olmamaları için aldıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle ara verilen büyük organizasyonlar arasında ilk geri dönüşe imza atan turnuva Bundesliga ve Bundesliga 2 oldu. Almanya'da 16 Mayıs'tan itibaren futbol, seyircisiz maçlarla, yeniden oynanmaya başladı.

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Seifert, Marca'ya verdiği demeçte bu kararı almalarındaki temel etkeni kulüplerin hayatta kalma mücadelesi olarak gösterdi ve "Ben 36 tane büyük ve küçük şirketten sorumluyum. Bu şirketler faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldılar. İki ay boyunca gelirsiz kalmak tehlikeli. Bu şirketlerin çoğu 100 yıllık. Onların hayatta kalmalarını sağlamak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Kamu sağlığını riske atmadıklarını söyleyen Seifert, "Kimseden test de çalmadık. Eğer ligi kendi imkanlarımızla, devletten para almadan başlatabilecek durumdaysak bunu neden yapmayalım ki? Diğer sektörlere nasıl davranılıyorsa bize de öyle davranılmasını istedik. Ayrıca, Almanya futbolu seviyor. Seksen milyon insanın kafasında salgın vardı, bunu unutmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bundesliga'da bu hafta sonu 27. hafta maçları oynanacak. Lider , en yakın rakibi 'un dört puan önünde lider.