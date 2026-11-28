Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, futbolculuğu döneminde sakatlıklarla boğuşmuş olsa da eski kulübü Hamburg'la cumartesi günü karşılaşmanın kendisi için her zaman özel olacağını söyledi. Çarşamba günü Lille karşısında alınan yenilginin ardından Volksparkstadion'a daha büyük bir motivasyonla dönen Kompany, takımının HSV'nin güçlü iç saha performansına karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

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Kompany, Volksparkstadion'a duygusal dönüşüne hazırlanıyor

Cumartesi günü oynanacak Hamburg deplasmanındaki Bundesliga maçı, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany için derin bir kişisel anlam taşıyor. Kompany, Manchester City'ye katılmadan önce 2006 ile 2008 arasında kuzeydeki kulüpte iki yıl futbol oynadı. Haziran 2006'da Anderlecht'ten HSV'ye 10 milyon avroya transfer olan Kompany, ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve daha sonra 2008 Olimpiyatları konusunda bir anlaşmazlık yaşadı. Buna rağmen şehre dair güzel anılarını koruyor.

"Bu maç benim için her zaman özel olacak. Nedenini bilmiyorum. Orada uzun süre kalmadım ama şehir ve insanları sizi bir şekilde etkiliyor," diyen Kompany, cuma günü sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak üç puanı almak için daha büyük bir motivasyonumuz var çünkü şu anda aşmamız gereken zorluklar bulunuyor."

IMAGO

2026/27 sezonunun ilk yenilgisinin ardından reaksiyon bekliyor

Geçen sezon ulusal düzeyde üç kupa kazanan ve Bayern Münih'le sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Kompany, takımının 2026/27 sezonundaki ilk yenilgisini çarşamba günü Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 2-1'lik sonuçla yaşadı. Soyunma odasındaki herkesin dürüstlüğünü, odağını ve hemen karşılık verme kararlılığını koruduğunu vurguladı.

Kompany, "Şu günlerde tek önceliğimiz HSV ile Bayern arasındaki maç. Lille yenilgisinden sonra bir reaksiyon göstermek istiyoruz," dedi. "Odağımızı koruyoruz, kendi dünyamızdayız... Bu, her şeyi söyleyebildiğimiz ve birbirimize her zaman dürüst olabildiğimiz bir ortam."

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HSV'nin iç saha serisine ve Polzin'in övgüsüne saygı

2025'te Bundesliga'ya dönen ve 12. sırada bulunan Hamburg, ligdeki son üç iç saha maçını kazandı. Bu seriyi yalnızca RB Leipzig geride bırakırken Hamburg, geçen hafta sonu Werder Bremen deplasmanında 4-0 kaybetmesine rağmen ocak ayında Volksparkstadion'da Bayern'le 2-2 berabere kalmıştı. HSV Teknik Direktörü Merlin Polzin, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen, Bilal Nadir ve Nicolai Remberg'i sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen bu zorlu mücadeleyi memnuniyetle karşıladı.

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Polzin, "En iyilere karşı oynayabilmek için üst lige çıktık. Şimdi Almanya'nın açık ara en iyi takımına ve Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyoruz," dedi.

Kuzey Almanya'da rekorlar gündemde

Hamburg, Bayern'i ligde oynadıkları son 19 maçta yenemedi. Savunmacı Dayot Upamecano ise çıktığı son 54 Bundesliga maçında yenilgi yaşamadı. Jerome Boateng'in 56 maçlık Bundesliga rekoruna yalnızca iki maç uzaklıkta.

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Borussia Dortmund zirvede iki puan farkla öndeyken Kompany, eski takımının sahasından üç puanla ayrılmaya kararlı.