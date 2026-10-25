Seedorf'un ilk maçında felaket! Eski Hollandalı yıldız, iki dakikada gelen inanılmaz iki golün ardından düşme hattına geriledi

Clarence Seedorf, Corinthians teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta Vasco da Gama deplasmanında 3-2'lik dramatik bir yenilgiyle kabus gibi bir başlangıç yaptı. Bu mağlubiyet Corinthians'ı Brezilya Serie A'da düşme hattına indirirken Hollandalı teknik direktör, takımın kısa sürede toparlanacağından emin olduğunu belirtti.

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Vasco da Gama'nın son dakikalardaki iki golü, Seedorf'un saha kenarındaki ilk maçını gölgeledi

Clarence Seedorf, Corinthians teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmî maçta hayal kırıklığı yaşadı. Vasco da Gama'nın son dakikalardaki geri dönüşü, takımının Sao Januario'da 3-2 mağlup olmasına yol açtı.

Hollandalı teknik direktör, sakatlıkları bulunan kilit oyuncuları Memphis Depay ve Zakaria Labyad'dan yoksun şekilde ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı. Eski PSV savunmacısı Andre Ramalho ise ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla Corinthians'ın ligdeki galibiyet hasreti, sekiz mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından dokuz maça çıktı.

Çılgın son dakikalar, etkileyici geri dönüşüne rağmen Corinthians'ı yıktı

Jose Rodriguez'in ilk yarı bitmeden Vasco'yu öne geçirmesinin ardından Corinthians, ikinci yarıda güçlü bir karşılık verdi. Gustavo Henrique ve Matheus Bidu'nun golleriyle 2-1 öne geçti.

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Ancak oyuna sonradan giren Kolombiyalı Marino Hinestroza, 87. ve 89. dakikalarda attığı iki golle ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

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Seedorf maçın ardından, “Sonunda sarsılmış hissetmek normal. Çok çalışıyorsunuz ve bu anlarda olumlu olan her şeyi olumlu bir şeye dönüştürmek her zaman daha zor,” ifadelerini kullandı.

Küme düşme tehdidi büyürken Seedorf inanç istiyor

Mağlubiyet, Corinthians'ı Brasileirao puan tablosunda küme düşme hattındaki 17. sıraya geriletti. Bu darbeye rağmen Seedorf, takımının mücadelesini övdü ve paniğe kapılmadı.

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Seedorf, “Küme düşmeye karşı mücadele henüz bitmedi. Gördüğümüz kararlılık, ikinci yarıdaki reaksiyon... Takım sonuç alamadığı için öfkeli,” dedi.

“Corinthians bunu istediğini ve buna inandığını gösterdi. Soyunma odasına girdiğimizde verdiğimiz mesaj, henüz hiçbir şeyin bitmediğiydi. Gücümüzü biliyoruz.”

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Corinthians, Mirassol ile evindeki kritik maça hazırlanıyor

Seedorf'un takımı, son dört sıradan kurtulmaya çalışırken hızla bir sonraki lig maçına odaklanıyor.

Corinthians, 15. sıradaki Mirassol ile karşılaşmak üzere Neo Quimica Arena'ya dönecek.

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Corinthians, kümede kalma mücadelesinde çıkış yakalamak ve galibiyet hasretini bitirmek için Mirassol'u ağırlayacak.