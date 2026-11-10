Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ülke tarihinin en golcü oyuncusu Memphis Depay'ın neden bir kez daha milli takım kadrosuna alınmadığını açıkladı. Xavi, forvetin fiziksel durumu ve milli takım geleceği hakkında Corinthians Teknik Direktörü Clarence Seedorf ile düzenli olarak görüştüğünü belirtti.

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Xavi mevcut kadroya odaklanırken Memphis yine kadro dışında kaldı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan ve Almanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Memphis Depay'ın kadro dışında kalmayı sürdürmesine ilişkin konuştu. Ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan ve şu anda Corinthians forması giyen Memphis, maç ritmi ve fiziksel kondisyon eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı.

Xavi, pazartesi günkü basın toplantısında 55 gollü forvet hakkında ısrarlı sorularla karşılaştı.

Hollanda'nın teknik direktörü, gazetecilerden dikkatlerini oynayabilecek durumda olan futbolculara çevirmelerini istedi.

Xavi, Memphis'in geleceği hakkında Seedorf ile görüştüğünü açıkladı

İletişim stratejisine değinen Xavi, Memphis'in Brezilya'daki gelişimini takip etmek için Corinthians Teknik Direktörü Clarence Seedorf ile yakın bir çalışma ilişkisi sürdürdüğünü doğruladı.

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Xavi, gazetecilere “Clarence Seedorf (Corinthians'ın teknik direktörü) ile birçok konuda konuşuyorum. İletişim hâlindeyiz” dedi. Memphis'in milli takıma dönme ihtimali hakkında daha fazla soru sorulunca teknik direktör şakayla şu yanıtı verdi: “Memphis bir gün geri dönebilir mi? ‘Özür dilerim’ diyorsunuz ama sormaya devam ediyorsunuz. Burada olmayan tüm oyunculara saygı duyuyorum ama burada olan oyunculardan konuşalım.”

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Xavi, Memphis'in fark yaratabilecek özel bir oyuncu olmaya devam ettiğini ancak şu anda maç keskinliğini yeniden kazanmak için zamana ihtiyacı olduğunu ekledi.

Van Nistelrooy ile koordinasyon ve hücum seçenekleri

Xavi, teknik ekibinden Ruud van Nistelrooy'un verdiği desteğe dikkat çekerek kadrodaki diğer hücum seçenekleriyle kurulan iletişime de değindi.

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Daha sonra Virgil van Dijk ile birlikte fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle kadrodan çekilen forvet Brian Brobbey hakkında konuşan Xavi, şunları söyledi: “Hayır, Le Bris ile konuşmadım. Brian ile iletişim hâlindeyim ve Ruud van Nistelrooij da onunla iyi iletişim kuruyor. Kendini iyi hissediyor. Buraya katıldığında nasıl hissettiğine bakacağız ama dün çok iyi oynadı.”

Cody Gakpo ve farklı özelliklere sahip diğer hücum oyuncularının da oynayabilecek durumda olması, Xavi'ye mevcut forvet hattı konusunda güven veriyor.

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Hollanda, Uluslar Ligi'ndeki kritik grup finaline hazırlanıyor

Hollanda, Uluslar Ligi grup aşamasını cuma günü Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da Yunanistan'ı ağırladıktan sonra 16 Kasım Pazartesi günü Almanya ile karşılaşmak üzere Berlin'e giderek tamamlayacak.

Son anda fiziksel durumları nedeniyle kadrodan çekilen oyuncuların ardından 23 kişilik kadrosu eksilen Xavi, kritik sonuçlar almak için oynayabilecek durumdaki oyuncularına güvenecek.

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Memphis ise gelecekteki milli takım maç dönemleri öncesinde Brezilya'da Seedorf'un yönetiminde maç ritmini tamamen geri kazanmaya çalışacak.