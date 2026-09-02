Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Barcelona ikinci takımının Belçikalı kanat oyuncusu Bisiwu'nun bu gece maruz kaldığı sakatlığın ilk teşhisini açıkladı.

Barcelona ikinci takımının Belçikalı kanat oyuncusu Bisiwu, çarşamba akşamı Sabadell'e karşı oynanan Katalonya Kupası finalini, ağır bir sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Bu durum, Nova Creu Alta Stadı'nda Sabadell defans oyuncusunun ayak bileğine yaptığı sert bir müdahalenin ardından yaşandı.

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Sahadan çıkış görüntüleri Camp Nou'da büyük bir umut vaat etmese de, kulüpten gelen ilk raporlar nispeten iç açıcı.

"Sport" gazetesinin belirttiğine göre, oyuncunun ayak bileğinde kırık bulunmuyor gibi görünüyor.

Barcelona, sahada ve daha sonra Nova Creu Alta soyunma odasında yapılan ilk muayenenin ardından bu ihtimali başlangıçta devre dışı bıraktı.

Bununla birlikte Blaugrana, sakatlığın boyutunu tam olarak belirlemek için daha fazla tıbbi tetkik yapılması amacıyla yarına, perşembe gününe kadar bekleyecek.

Sert müdahalenin ardından Bisiwu sahayı sedyeyle terk etti ve sağ ayak bileğinin muayene edilmesi ve eklem durumunun değerlendirilmesi için tıbbi ekip tarafından soyunma odasına götürüldü.

Böylece ilk tetkikler, Barcelona'yı bir ölçüde iyimser tutuyor.

Sakatlık, meydana geliş şekli ve sonrasındaki görüntüler nedeniyle büyük bir endişeye yol açtı, ancak nihai tetkik sonuçları beklenirken kulüp bunu son derece ciddi bir sakatlık olarak değerlendirmiyor.

Ayrıca, endişeleri bir nebze hafifleten bir başka görüntü daha ortaya çıktı: İkinci yarıda Bisiwu, yedek kulübesinde takım arkadaşlarına katılmak üzere sahaya döndü.

Sahada kalması ve bir tıbbi merkeze nakledilmesine gerek duyulmaması olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Yine de Belçikalı kanat oyuncusu, bunu ayak bileği sabitlenmiş halde yapmak zorunda kaldı.

Kameralar Bisiwu'yu tıbbi bir bot giymiş ve iki koltuk değneği kullanırken yakaladı. Görüntü, ilk tetkikler şimdilik en kötü ihtimalleri devre dışı bıraksa da, sakatlığın basit olmadığını açıkça gösteriyor.

Bisiwu'nun Barcelona'ya gelişi, bu sezonun hazırlık döneminde de olumlu izlenimler bırakmıştı; Belçikalı oyuncu A takımla antrenman yapma fırsatı elde etmiş ve Basel'e karşı oynanan hazırlık maçının en dikkat çeken oyuncularından biri olmuş, teknik ekibin dikkatini çeken iki gol kaydetmişti.

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Gösterdiği performans birçok beklentiye yol açtı ve kulüp, önümüzdeki aylarda gelişimini ve büyümesini sürdürmesi için ona güveniyordu.