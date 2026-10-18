Fas Milli Takımı'nın yıldızı, bugün pazar günü ciddi bir sakatlık yaşadı ve bu durum Fas teknik direktörü Muhammed Vehbi için kötü bir haber oldu.

Fas Milli Takımı, bir aydan kısa bir süre sonra Afrika Uluslar Kupası finallerine katılma mücadelesi verilen elemelerin üçüncü ve dördüncü haftalarında Nijer Milli Takımı ile üst üste iki maç oynayacak.

Vehbi, farklı liglerde forma giyen Fas Milli Takımı oyuncularını takip ediyor; ancak bugün pazar günü üzücü bir haber aldı.

Faslı millî oyuncu Azzeddine Ounahi, takımı Panathinaikos'un Yunanistan Ligi'nde Asteras ile karşılaştığı maçta sakatlandı.

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Orta saha oyuncusu, sol uyluk bölgesindeki şiddetli ağrılar nedeniyle yere yığıldıktan sonra sağlık ekibi, Panathinaikos'un 5-1 kazandığı mücadelenin 19. dakikasında Ounahi'yi sedyeyle sahadan çıkarmak zorunda kaldı.

Yunan kulübü, sakatlığın niteliğini ya da Fas Milli Takımı oyuncusunun muhtemel yokluk süresini resmî olarak açıklamadı; sakatlığın ciddiyetini belirlemek için ayrıntılı tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

Ancak oyuncunun ağrılar içinde sedyeyle sahadan çıkarılması, sakatlığın niteliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Ounahi'nin sakatlığı, Fas Milli Takımı'nın önümüzdeki kasım ayında kıtasal mücadelelere dönüşü öncesinde hassas bir zamanda geldi. Fas, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftalarında 13 ve 17 Kasım'da Kazablanka ve Rabat'ta Nijer Milli Takımı ile üst üste iki maç oynayacak.