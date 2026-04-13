Sedyeyle dışarı çıkarıldı... Wissam Abu Ali'nin dizinde "endişe verici" bir yaralanma

ABD'nin Columbus Crew takımında forma giyen Filistinli forvet Wissam Abu Ali, takımının Orlando City ile 1-1 berabere biten maçında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık, teknik ekibin endişesini uyandırdı.

Abu Ali'nin sıkıntıları erken başladı. 16. dakikada Brian Ogeda ile çarpışmasının ardından oyun durdu ve oyuncu dizini tutarak yere yığıldı. Ardından sağlık ekibi müdahale ederek ilk yardım uyguladı.

Maça geri dönmesine rağmen, oyuncu belirgin bir şekilde ağrı çekmeye devam etti.

32. dakikada Abu Ali, rakip oyuncuların müdahalesi olmadan ceza sahası içinde tekrar yere düştü ve hemen oyundan çıkmak istedi. Ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı, bu da sakatlığın ciddiyeti konusunda endişeleri artırdı.

Bu olay, oyuncunun geçen sezon Toronto FC ile oynanan maçta benzer bir sakatlık geçirmesinin ardından yaşandı.

Bu sezon ise Abu Ali, Columbus Crew ile güçlü bir başlangıç yaptı. 7 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı; yaklaşık 500 dakikadan fazla süre aldı.

Columbus Crew teknik direktörü Henrik Redström ise maçın ardından, sakatlığın ciddiyetine ilişkin henüz net bir tablo oluşmadığını belirterek, oyuncunun kesin teşhis için ayrıntılı tetkiklere tabi tutulacağını vurguladı.

Redström, "Sakatlık endişe verici, ancak şu anda kesin bir şey söyleyemem" dedi. İlk sakatlığın ardından oyuncunun oyuna devam etme kararının sağlık ekibiyle koordineli olarak alındığını belirten Redström, ilgili ekibe güvenini vurguladı ve yaşananların "talihsizlik" olabileceğini düşündüğünü belirtti.